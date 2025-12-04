Montserrat del Castillo se molestó con Sherman Guity y le lanzó esta fuerte advertencia

Así mostró Montserrat del Castillo su molestia con Sherman Guity durante el programa 'De boca en boca'.

La transmisión del programa De boca en boca, de Teletica, la tarde de este 4 de diciembre, se puso intensa cuando la presentadora Montserrat del Castillo comentó una noticia sobre la vida amorosa del atleta costarricense Sherman Guity.

La información se desarrolló en torno a una relación sentimental del velocista paralímpico, quien confirmó que tiene una pareja, pero que hasta el momento prefiere no presentarla de manera pública, ya que apenas están empezando y no sabe qué les deparará el futuro.

Como es costumbre en De boca en boca, los presentadores hicieron comentarios al respecto, pero desde que la cámara volvió al estudio del espacio, se notó la incomodidad de Del Castillo, quien con sus manos en la cara expresó que no estaba de acuerdo con la situación.

Montserrat del Castillo mostró su molestia con el velocista paralímpico Sherman Guity luego de enterarse de que el deportista mantiene en privado su relación sentimental. (Captura de video)

“Yo creo que sí, hay un grado de prudencia en el asunto, aunque no estoy de acuerdo, por supuesto. Por un lado, es feo, pero, por otro lado, también es prudente, por decirlo así, porque si usted no sabe si las cosas van bien y van a funcionar, es mejor ponerlo un poco más en privado”, dijo Del Castillo.

Agregó que con las relaciones sentimentales hay que tener mucho cuidado, pero que “ojalá la pareja de Sherman esté de acuerdo” con mantenerse en el anonimato.

“Ojalá esta muchacha esté total y completamente de acuerdo con esto, porque muchas mujeres a veces nos quedamos calladas y aceptamos ciertas cosas por quedarnos con una persona. No hay nada más lindo que digan: ‘Le voy a dar un lugar y esta es mi pareja’”, manifestó.

Y a continuación le envió una fuerte advertencia a Sherman: “Si ella está de acuerdo, pues bien, pero a como no esté y yo me dé cuenta... ¡Ay, Sherman!”.

Mauricio Hoffmann y Bismarck Méndez expresaron también su posición. Ambos apoyaron la decisión del deportista de mantener en privado su noviazgo hasta que haya seguridad de la estabilidad de la relación.

Incluso, manifestaron que posiblemente la pareja de Guity sea quien haya pedido el anonimato.