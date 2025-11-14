Montserrat del Castillo reveló qué diferencia a este galán de otros hombres: ‘Es sexy’

Montserrat del Castillo, presentadora de 'De boca en boca' (izquierda), de Teletica, habló sobre un famoso cantante.

Montserrat del Castillo, presentadora de De boca en boca, no tuvo tapujos, tomó la palabra entre sus compañeros del programa de Teletica y reveló cuál considera como el mayor atractivo de un famoso cantante.

Esto ocurrió, luego de que el espacio de farándula presentara una nota sobre Isabel Preysler, quien recientemente publicó un libro autobiográfico en el que aborda, entre otros temas, su matrimonio con Julio Iglesias.

La nota proyectó un fragmento de una entrevista a Preysler, en la que ella menciona lo que la cautivó del artista. Posteriormente, se mostraron declaraciones de mujeres costarricenses que dieron su opinión sobre el cantante.

Al volver al set en vivo, Castillo sentenció lo que, le parece, es el mayor encanto del intérprete de Soy un truhan, soy un señor.

“Yo le voy a decir qué es lo que tiene don Julio Iglesias: él es sexy. Hay hombres lindos y hay hombre sexis, igual que las mujeres. Él es sexy, él es coqueto”, comentó la presentadora.

Luego de que Bismarck Méndez acotara que Preysler era considerada una de las mujeres más bellas de España cuando se casó con Iglesias, Castillo confesó su debilidad por el hijo de la pareja, Enrique Iglesias, a quien describió como “lo más lindo que tiene el mundo”.