Montserrat del Castillo armó gran sorpresa para su hijo y le dio lo que tanto deseó: ‘Orando lo pidió a Dios’

Montserrat del Castillo, presentadora de Teletica, compartió su felicidad por la gran sopresa que le dio a su hijo.

Montserrat del Castillo armó una gran sorpresa para su hijo Jhona, quien a un mes de la Navidad, ya recibió la visita de Colacho y recibió lo que deseó con fuerzas durante los últimos años.

Según explico Castillo, recientemente se animó a adoptar un gato, el cual era un anhelo del niño, de nueve años de edad.

La presentadora de Teletica compartió un emotivo video en el que muestra cómo sorprendió a su hijo y contó la historia detrás de tan singular momento.

En el video se ve el peculiar servicio que contrató la conductora televisiva, en el que un Santa Claus parqueó su trineo en la entrada de la casa de Montserrat, seguido por una alegre fila de niños vecinos.

Posteriormente, Jhona con ojos de ilusión, toma en brazos al pequeño gato que, por lo visto, no quiso soltar durante toda la noche y que, desde ya, convirtió en su compañero inseparable.

“Mi hijo Jhona un día orando le pidió a Dios un gatito. Hace un año para Navidad pidió lo mismo. Y tiene todo el año repitiendo que es lo único que quiere. Así que decidí adoptar. El gatito ya debía ser entregado y adelanté la sorpresa", escribió.

“Además, decidí hacerlo de manera distinta; algo especial. Jhonita ha sido un niño tan valiente y fuerte que se merecía algo así”, agregó.