Montserrat del Castillo recuerda con dolor a mujer que le ‘deformó’ la cara: ‘No tuvo ningún tipo de piedad’

Montserrat del Castillo habló sobre el calvario que vivió luego de que una conocida le ofreciera inyectarle los labios para que se viera “más bonita”.

Montserrat del Castillo lleva más de 14 años de aparecer en la televisión y no se anda con rodeos para afirmar que su apariencia física es un factor determinante en su trabajo.

También ha sido una cruz que carga a cuestas entre críticas, inseguridades y otros tormentos. Así lo narró, con crudeza, en una entrevista para el pódcast de su colega Johanna Villalobos.

Ante una consulta de Villalobos, Castillo se sinceró sobre un tema sobre el que es cuestionada a menudo: los procesos estéticos.

De acuerdo con la presentadora de De boca en boca, muchos se atreven a decir que se ha hecho un sinfín de operaciones, sin conocer la dura historia que está detrás.

Según contó que hace más de una década, siendo la joven figura de VMLatino, una mujer con quien se hacía masajes le ofreció inyectarle los labios para que se viera “más bonita”.

Ella era, para entonces, una inexperta conductora que le tenía miedo a las cámaras y accedió pensando que aquello era una buena idea. Sin embargo, todo terminó en una pesadilla.

“Me deformó la cara. Eran biopolímeros, no era lo que me tenían que inyectar. Yo lidié con eso y lo cargué todo VMLatino.

“Entonces, nunca he disfrutado como que yo diga al 100% de algo, siempre me ha costado demasiado. Es algo que yo siempre se lo digo a Dios: ‘¿Por qué me ha costado tanto?’. O sea, si es una cosa es la otra”, comentó Montserrat.

“Yo viví con culpa. Viví con rencor por la persona que lo hizo, que no tuvo ningún tipo de piedad por una chiquita de 20 años a la que le estaba destruyendo todo. Luego tuve que buscar quién revirtiera eso, porque solo en Colombia se podía hacer y yo no tenía el dinero para hacerlo”, añadió.

Fue entonces cuando dio con un doctor especializado en Costa Rica, quien le realizó una compleja intervención quirúrgica para retirar los polímeros que ya se habían movilizado por distintas partes de su rostro.

“No sabía lo que estaba pasando y luego tuvimos que revertir el daño. Que si quedé bien, que si quedé mal, que si quedé mejor o peor... a cualquier persona le puede pasar.

“Y esto lo hemos visto en miles de personas que llegan y les hacen algo. Si usted supiera la cantidad de personas que ha operado el doctor después de que a mí me pasó; después de que yo alcé la voz, eran una o dos operaciones diarias por casi 4 años”, explicó.

Montserrat del Castillo tuvo una sincera y conmovedora conversación con Johanna Villalobos, quien fue su compañera en VMLatino. (Captura de video)

Conmovida hasta las lágrimas, la presentadora de Teletica reveló que tuvo que lidiar con un proceso tortuoso por problemas de autoestima, del que apenas se ha ido recuperando en los últimos años.

“Me humillaban, me criticaban, me daban porque me veía rara, porque demasiado aquí, demasiado allá. Yo nunca le he quedado bien a nadie. Cuando me opero, yo duré 1 año en que salía y no le daba la cara a la gente. Volvía a ver para abajo como si yo fuera culpable”, relató Castillo.

“Hoy pienso cómo hice y no sé; realmente yo no sé cómo hice. Mis lágrimas no son de dolor ahorita, son de orgullo, se lo juro, porque yo he trabajado demasiado para sentirme orgullosa de mí“, concluyó.