Montserrat del Castillo recuerda con dolor a mujer que le ‘deformó’ la cara: ‘No tuvo ningún tipo de piedad’

La presentadora de ‘De boca en boca’ reveló detalles sobre una mala praxis de la que fue víctima durante un procedimiento estético

Por Juan Pablo Sanabria
Montserrat del Castillo
Montserrat del Castillo habló sobre el calvario que vivió luego de que una conocida le ofreciera inyectarle los labios para que se viera “más bonita”. (Captura de video/Captura de video)







