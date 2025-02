Montserrat del Castillo está pasando una crisis debido a un problema de salud de un familiar querido

“A uno lo ven muy campante, muy sonriente en tele y en redes, pero realmente uno carga con cosas (...) Aquí donde me ven, estoy pasando por una crisis por el desierto”, así describió la presentadora del programa De boca en boca, Montserrat del Castillo la difícil situación familiar y personal que enfrenta.

Con la voz entrecortada, Montserrat publicó un video en sus redes sociales para compartir con sus seguidores lo que está viviendo. Dijo que es una persona muy fría, pero que la vida la hizo así. Sin embargo, decidió tomarse un momento para contar por qué se siente triste y preocupada, y cuál ha sido uno de sus grandes apoyos en estos momentos.

La presentadora no mencionó directamente la separación que enfrenta con su esposo, el mexicano Jhona Monroy, sino que explicó que su preocupación es la salud de su abuelo, cuya condición se ha complicado, afectando a toda su familia.

Montserrat del Castillo está triste por la salud de su abuelito

“Tengo paz, siento que Dios me ha ayudado a sobrellevar las cosas, pero me he desbordado, me quiero volver loca y lloro. Pero en medio de todo, Dios es demasiado fiel”, afirmó.

Montserrat expresó lo importante que han sido sus abuelos en su vida. Contó que creció con ellos en San Sebastián y que siempre han sido su ejemplo a seguir. “Mis abuelitos son mis ojos”, dijo, agregando que en los últimos tiempos la situación no ha sido fácil. “No la hemos pasado muy bien. Ha sido muy difícil y lo estamos cuidando”.

Más adelante en el video, la presentadora confesó que está atravesando por varios problemas al mismo tiempo. “Si yo les contara, no lo creerían”, manifestó.

En el cierre del video, Montserrat aprovechó para agradecer a un laboratorio clínico que ha brindado apoyo a su familia al realizarle los exámenes médicos a su abuelo en su casa, evitando así trasladarlo a una clínica u hospital. Según explicó, este servicio les ha aliviado en gran medida el proceso de recuperación del señor.

Hace unos días la presentadora Montserrat del Castillo informó que estaba separada de su esposo Jhona Monroy. (Archivo.)

