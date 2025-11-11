Viva

¡Momento de tensión! Exfigura de ‘Nace una estrella’ confrontó a supuestos ladrones en Italia: ‘Me golpeó con el puño’

La artista perdió en el robo su cédula y sus tarjetas; se quedó sin dinero para seguir con el viaje

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
05/11/2023. Teletica, Sabana Oeste. Hora: 07:00 p.m. Gala número 10 de Nace una Estrella, grabada en el estudio Marco Picado de Teletica. En la foto, Jafet Jerez. Fotos: Mayela López
Jafet Jérez se lució en la sexta temporada del programa 'Nace una estrella' de Teletica, que se transmitió en el 2023. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Jafet JérezNace una estrella
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.