¡Momento de tensión! Exfigura de ‘Nace una estrella’ confrontó a supuestos ladrones en Italia: ‘Me golpeó con el puño’

Jafet Jérez se lució en la sexta temporada del programa 'Nace una estrella' de Teletica, que se transmitió en el 2023.

La cantante salvadoreña Jafet Jérez, quien ocupó el cuarto lugar en el concurso de canto Nace una estrella de Teletica en el 2023, vivió un tenso momento en Italia, luego de ser víctima del robo de su bolso.

La artista, quien radica desde hace varios años en Costa Rica y se ha dado a conocer no solo por su talento para el canto, sino también por su negocio de pupusas salvadoreñas, contó en redes sociales que está de viaje por Europa y que en Florencia fue donde sufrió el incidente.

Según explicó, ella estaba por vivir la experiencia que más anhelaba en sus vacaciones: ver el atardecer desde la cúpula del Duomo, de la Catedral de Santa María del Fiore; sin embargo, el plan no se pudo concretar, debido a que un carterista le sustrajo sus pertenencias.

Ella estaba almorzando en un lugar cerca al Duomo cuando un hombre se le acercó para venderle un selfie stick. Ella se negó, pero el hombre insistió e insistió, tanto que, en un momento, le tomó su teléfono celular, a lo que ella reaccionó rápidamente para quitárselo. Lo que no se percató la cantante es que posiblemente en ese intercambio, alguien le robó el bolso con su cédula y sus tarjetas.

Inmediatamente, Jafet buscó a las autoridades y encontraron al vendedor ambulante. Lo confrontaron, pero él no tenía el bolso ni las pertenencias de la artista. La intérprete recordó entonces que dentro de la cartera tenía los audífonos del teléfono, así que procedió a ubicarlos por medio de un sistema GPS.

Ahí fue cuando vivió el momento más tenso y peligroso.

Cantante confrontó a los supuestos ladrones

Jafet contó que en la búsqueda de sus audífonos veía cómo quien los tenía se movilizaba de lugar; ella fue detrás hasta que logró dar con las personas.

Jafet Jérez sufrió un robo en Italia

“Encuentro a tres hombres que se estaban drogando en un huequito en la pared (...) Algo me poseyó en ese momento, se los juro, porque me dio tanta rabia y empiezo a decirle al hombre: ‘Dámelos, dámelos’ y le metí la mano en el bolso para sacarle todo”, contó la cantante.

Después de la revisión, efectivamente confirmó que los audífonos estaban en posesión de uno de los hombres.

Jafet siguió descontrolada, como ella misma explicó, y les tomó los bolsos a los otros hombres para registrarlos. En ese momento, comenzó a llamar a la policía y se acercaron algunas personas a ayudarla.

“Ellos lo negaron. Un hombre me empujó, me golpeó con el puño, me empujó”, recordó visiblemente afectada. Las autoridades dejaron libres a los hombres y le pidieron a Jafet llenar un documento con una denuncia.

Con el robo de su cartera, la cantante perdió sus documentos y hasta la llave del apartamento donde se hospedaba.

Ticas ayudaron a Jafet

La historia del robo que sufrió la cantante terminó relativamente bien gracias a la ayuda que unas costarricenses le brindaron.

Las redes sociales hicieron su magia y lograron contactar a la cantante con una emprendedora tica que cuenta con una agencia de viajes. En su cuenta de Facebook, la dueña de la agencia contó que contactó con Jafet y unas familiares que estaban en Milán, hacia donde la intérprete tenía que movilizarse.

Ahí la recibieron con ese calor tico que nos identifica y apoyaron a la salvadoreña en su travesía.

Este detalle lo reconoció Jafet también en un posteo en Facebook, donde afirmó que para ella ese es el significado del “Pura vida”. “Al otro lado del mundo pude sentirlo más fuerte y calientito en mi corazón. Que Dios las bendiga abundantemente”, escribió la artista.