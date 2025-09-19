Viva

‘Nace una estrella’ lo rechazó de forma extraña y ahora está en China representando a Costa Rica con su música

El artista, de 26 años, conversó con ‘La Nación’ sobre el festival en el que participa en Asia y las oportunidades que han surgido en su carrera

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Chris Alfaro
Chris Alfaro participó en las audiciones de 'Nace una estrella', programa de Teletica, a principios de este año. (Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Nace una estrellaTeleticaChris Alfaro
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.