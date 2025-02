Cantautor que la pulsea en Tik Tok es el primer clasificado de ‘Nace una estrella’

Nace una estrella inició las audiciones de su sexta temporada el pasado 17 de febrero. Desde entonces, decenas de soñadores de todas las edades han acudido al estudio Marco Picado de Teletica a tratar de ganarse un campo en el concurso con su talento para el canto.

En este tercer día de casting se realizó una excepción y se anunció en vivo al primer clasificado para la segunda etapa del programa. Cuando Chris Alfaro, un joven de Grecia terminó su presentación ante los jueces, Édgar Silva entró a la tarima con su celular.

“¿Me puedo tomar una foto con usted?”, dijo Silva y procedió a darle la sorpresiva noticia: “Los jueces tienen una prerrogativa en esta temporada, entonces me complace anunciarle que usted ya está clasificado para lo próxima etapa”.

Primer clasificado de 'Nace una estrella'

Chris Alfaro es un cantautor costarricense que constantemente difunde su música mediante las redes sociales, especialmente en Tik Tok. De hecho, la jueza María Marta López lo saludó al inicio y dijo estar sorprendida de topárselo en el casting.

“¡Christian! Ajá, qué maravilla. ¿Por qué no me dijo que venía? Me sorprendiste. Yo dije: ‘qué parecido’. Esa camisa la he visto en Tik Tok”, comentó López.

Alfaro se presentó con su guitarra y cantó dos canciones para el jurado: La hormiguita, de Juan Luis Guerra, y Eso cambió, un tema que coescribió con su amigo Andrés Madrigal y que contiene partes en español e inglés.