‘Nace una estrella’: Yeris Lobo ya firmó con una productora y esto hará con el premio que ganó en el programa

Un joven de 20 años conquistó el corazón del público costarricense. Yeris Lobo ganó el primer lugar en Nace una estrella, de Teletica, este domingo 6 de julio. Su talento vocal y conmovedora historia de vida lo llevaron a la victoria.

Yeris lidió con el maltrato infantil y hasta vivió en albergues del PANI. Su madre, con quien se reencontró gracias a la competencia, lucha contra el alcoholismo; su padre fue quien lo crio y lo apoyó a lo largo de los años.

Ahora, con el título de campeón del concurso de Teletica, no solo la vida de Yeris cambió como músico, sino también la de su familia. “No tengo palabras para explicar lo que siento, me siento muy contenta”, dijo la madre de Yeris a este medio minutos después de saber que su hijo fue el gran ganador.

El momento familiar de Yeris Lobo al ganar Nace una estrella

Yeris Lobo y sus padres se fundieron en una abrazo tras conocer que era el ganador de 'Nace una estrella'. (Lilly Arce)

A menos de 24 horas de haberse coronado como el ganador de Nace una estrella, con las emociones aún a flor de piel, Yeris habló con La Nación. Este es un extracto de la entrevista:

—¿Qué le pasó por la mente cuando escuchó su nombre?

—Si le soy sincero, en el momento que me arrodillé solamente le di gracias a Dios y en mi mente pasó desde las primeras audiciones hasta donde yo estaba.

—¿Cómo fue sentir de inmediato el abrazo de sus padres?

—Fue tristeza y emoción. Dos cosas juntas, revueltas que sentí. Realmente desde antes me sentía ya un ganador y haberles cumplido ese sueño, porque como le digo, no fue un sueño solo mío, sino también compartido con mi papá y con mi mamá y con todas las personas que me apoyaron. Realmente llegar hasta ahí no fue fácil. Hubo muchos altos y bajos. Realmente me sentí muy feliz y me siento muy feliz todavía.

—¿Qué fue lo más difícil de este camino?

—Creo que lo más difícil fue adaptarme a una vida tan diferente, pero gracias a Dios lo logré y aquí estamos, echando para adelante. Quiero seguir alcanzando mi sueño y enfocándome todos los días más para seguir soñando y seguir cumpliendo más.

—¿Qué le dijeron sus papás ya después de todo?

—Mi mamá me dijo que está muy orgullosa y que a pesar de que ella no ha podido compartir tanto tiempo conmigo por su enfermedad, se siente una mamá orgullosa de que yo le haya demostrado que la amo. Realmente ella y mi papá están muy orgullosos y era lo que yo quería, que ellos se sintieran felices.

Yeris Lobo interpretó 'Pequeño gran amor', 'Valió la pena' y 'Jamás', en la gala final de 'Nace una estrella'. (Lilly Arce)

—Tiene un premio de $15.000, ¿qué desea hacer con él?

—La mayoría del premio quiero ahorrarlo para mi futuro. Siento que es una platica que me puede ayudar en alguna emergencia o algo. Y también quiero ayudar a mi papá y ayudar a mi mamá a que se restablezca, ya que tiene toda la voluntad de hacerlo. Quiero posicionarme y venirme para San José a construir mi futuro. El resto es ya esforzarme cada día para cumplir mi sueño, que es sacar mi música original y cruzar fronteras.

—¿Usted ya escribe o compone?

—Ya firmé con una productora, se llama IA LAB Studio, que me dio la oportunidad de apoyarme. Ya tenemos la primera canción que está a punto de salir la otra semana, estamos trabajando en el video, ya está masterizada, la canción se llama Cómo me duele.

—¿Escrita por usted?

—No, en este caso yo soy un intérprete, no soy escritor. Ellos me dieron la oportunidad de cantar las canciones que ellos escriben. Igual los derechos sí son míos como cantante. Soy como un tipo Luis Miguel. Mi intención es algún día llegar a ser el primer tico en llenar el Estadio Nacional.

—¿Hace cuánto firmó con la productora?

—La productora me contactó mucho antes de entrar a Nace una estrella. Como que Dios me los mandó como ángeles. Ellos fueron las buenas personas que me ayudaron a comprarme mi primer traje, a cortarme el pelo y ayudarme con zapatos para venir a la audición.