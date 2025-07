Final de ‘Nace una estrella’: Yeris Lobo pasó de vender pipas en la calle a brillar en el escenario

El sueño de un vendedor de pipas de Pococí está a pocas horas de cumplirse. Sea ganador o no del concurso Nace una estrella, de Teletica, la vida del joven Yeris Lobo ya cambió para siempre y, aunque mantiene los pies bien puestos en la tierra, sabe que el arte y la música llegaron para quedarse, para ser de ahora en adelante su modo de vida.

El muchacho, de 20 años, conquistó al público y a los jueces con su voz, pero también conmovió con su historia, una cargada de dolor y separación familiar, pero que además es ejemplo de resiliencia, perdón y amor. En el escenario es imparable y en lo personal todavía más.

Su madre es habitante de la calle y también alcohólica, lo que provocó un distanciamiento entre ellos, pero el programa logró que hubiera un reencuentro y la intención de trabajar para que la relación sane.

En cuanto a su papá, Yeris solo tiene palabras de agradecimiento hacia él y la esperanza de llenarlo de orgullo cuando se convierta en toda una estrella de la música costarricense.

“Lo que más me ilusiona es, primero que todo, darle este orgullo a mi papá. También que mi pueblo Pococí esté contento de que los represente. Me siento muy feliz de que todo el esfuerzo haya valido la pena y de que, a pesar de todo, aquí estoy en la gran final”, manifestó emocionado el cantante, previo a la última gala del concurso.

Afirmó que con llegar a la final ya se siente un ganador, y no es para menos, pues jamás se imaginó estar en un escenario tan importante como el de Canal 7 y mucho menos tener la oportunidad de hacer una carrera profesional en el arte.

Desde muy pequeño Yeris Lobo, finalista de 'Nace una estrella', sabe que la música es su gran pasión. (Cortesía Yeris Lobo/Archivo)

Los sueños de Yeris en Nace una estrella

Yeris se enfrentará en la final de la categoría de adultos de Nace una estrella a Rosmary Navarro, Karen Box y Franciny Castillo, compañeras con las que ha compartido a lo largo de los meses de la competencia y a quienes les tiene cariño y respeto como competidoras.

“Conocí personas muy buenas y talentosas. Gente con sueños igual que yo”, afirmó.

Sabe que las opciones solo son dos: ganar o no, pero para ambas ya tiene planes.

En caso de no ganar, seguirá luchando en construir su futuro en la música. “Dios me entregó esta oportunidad porque sabe qué es lo que yo quiero. Sabe que mi pasión es cantar y que no voy a rendirme hasta lograr ser un artista”, dijo.

La emoción embargó a Yeris Lobo cuando se enteró de que era uno de los finalistas de 'Nace una estrella'. (Lilly Arce)

Y si gana, lo primero que hará es agradecerle a Dios por la oportunidad de ser parte del programa que le abrirá las puertas necesarias para alcanzar sus metas.

“De ganar, lo primero que haría sería ayudar a mi papá y también a mi mamá. Como no tengo los medios económicos, no he podido, pero si gano es lo primero que haré: intentar darles una buena vida, un impulso”, afirmó.

Sus planes a corto plazo, tanto si gana el concurso como si no, están enfocados en que la música sea su trabajo, además de retomar sus estudios.

“De verdad, yo siento que voy a llegar a ser un gran cantante y para lograrlo me voy a esforzar mucho. Estar en Nace una estrella me dio a entender que todas las oportunidades se pueden lograr con esfuerzo y dedicación. Entrar al programa no fue una casualidad; fue una oportunidad que he aprovechado y disfrutado al máximo”, concluyó.

