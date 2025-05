‘Me golpeaba, me amarraba... abusó de mí’, la impactante historia de una participante de ‘Nace una estrella

“A los 12 años conocí el verdadero significado del sufrimiento”, así comenzó su relato en la gala memorable de Nace una estrella la participante Karen Box. Este domingo 11 de mayo, Teletica presentó el programa especial del concurso de canto.

Este programa especial, cada vez que se transmite en alguno de los formatos de Teletica, mueve las fibras del público al conocer las historias de los participantes de los diferentes concursos. Este domingo, uno de los recuerdos más impactantes fue el que contó Karen antes de interpretar Al final, tema de Lilly Goodman.

Karen explicó que su año memorable fue el 2024, porque fue cuando tomó las riendas de su vida después de sufrir abusos físicos, sexuales y hasta explotación por parte de un hombre al que consideraba su padre.

“Había un hombre que se hacía llamar amigo de la familia”, explicó.

Ese hombre, por la cercanía, se llevó a Karen con apenas 12 años a La Fortuna de San Carlos a trabajar como mucama en un hotel.

“Al tiempo me dijo que él me había dado mucho y yo nunca le había dado nada, que había ‘otras formas de pagar’”, agregó la cantante en su relato.

“Abusó de mí. Me golpeaba, me amarraba, hacía de mí lo que le daba la gana. Era un monstruo terrorífico. Me obligaba a tener relaciones con otros hombres y hasta con una mujer. Prácticamente, me vendía”, afirmó.

Sin embargo, el año pasado la artista decidió cambiar su vida y comenzaron a llegar las bendiciones, tanto en lo personal y en lo profesional. Se abrieron puertas laborales como cantante, pudo comprarse un carro que usa como vehículo para cumplir con su trabajo y, además, se convirtió en mamá por segunda ocasión.

“Todo eso pasó para que yo pueda decir que aunque uno pase por la oscuridad, la luz brilla”, concluyó la joven, que al final de su presentación obtuvo una calificación de 24 puntos por parte del jurado del show.