‘Nace una estrella’: Ella es Vivianne, la niña de las calificaciones perfectas

Ella se sorprendió al recibir dos calificaciones perfectas. Se emocionó, sonrió y, con ella, el público que se conmovió al ver sus presentaciones en la décima gala de Nace una estrella. Vivianne Juárez es la niña de los 40 puntos; la que más brilló la noche de este domingo 15 de junio.

Vivianne está disfrutando al máximo el camino que emprendió para cumplir su sueño de convertirse en artista. Con mucho esfuerzo y talento ha ido derribando barreras y los resultados de su trabajo son, precisamente, las notas perfectas que ha recibido por parte de los jueces del programa de Teletica.

La niña de 12 años y estudiante de sétimo año de colegio, le contó a La Nación que, más que feliz, lo que siente ahora es un gran compromiso por seguir aprendiendo, ensayando y esforzándose más para no bajar la guardia.

Y es que ya se puede considerar como la niña de las notas perfectas, porque en la novena gala del concurso de canto también recibió la misma calificación en uno de sus shows.

“Para las semifinales estoy trabajando más que nunca. Sé que hay eliminación en la categoría infantil y que tengo que dar todavía más para convencer no solo a los jueces, sino también al público”, dijo la cantante.

LEA MÁS: ¿Cómo votar en ‘Nace una estrella’ de Teletica?

Vivianne, la niña que se inscribió sola en Nace una estrella

El paso de Vivianne por Nace una estrella ha estado cargado de curiosidades, cambios en su vida y, por supuesto, mucho apoyo de su familia. Desde que decidió participar demostró su tenacidad.

Al inicio del show se dio a conocer que Vivianne se inscribió ella misma en el concurso. Sus papás le dijeron que la apoyaban, pero que el primer paso del proceso lo debía hacer sola y así lo hizo.

Animarse valió toda la pena para ella, pero aún le queda mucho por recorrer; eso lo tiene claro. “Muchos han confiado en mí y les quiero dedicar el logro”, manifestó.

La guanacasteca Vivianne Juárez se perfila como una de las favoritas para ganar la categoría infantil de 'Nace una estrella'. (Lilly Arce)

Otra curiosidad que ha llamado mucho la atención a lo interno del programa es el “problema” de Vivianne con el vestuario. La niña contó entre risas que ha crecido mucho en las últimas semanas y el tamaño de su calzado también.

La cantante calza talla 41, lo que ha puesto en aprietos a la producción para encontrar los zapatos acordes para el vestuario de una niña.

Este tema lo abordó la cantante con muy buen humor. “A veces necesito buscar más opciones, porque los zapatos que me han dado en las galas pasadas ya no me quedan. O sea, este pie ha crecido en Nace una estrella”, bromeó.