F.A.V: un ‘arroz con mango’ musical que va del Hip Hop a la cumbia

Cuando Fauricio Alfaro era un niño, no sabía que en las fiestas familiares que se armaban en la sala de su casa, entre el aroma de arroz con pollo y el crujir de las papas tostadas, se grababa en sus adentros la pasión de un ritmo que hacía danzar a su mamá: ¡Cumbia!

“Yo he escuchado cumbia toda mi vida, siempre me ha acompañado, por decir un recuerdo un poco al azar, tengo muy presente de pequeño estar en mi casa y que mis papás estuvieran escuchando a Kumbia Kings”, rememoró con risas el productor musical.

F.A.V. recibió tres galardones en la pasada entrega de los Premios ACAM. Se llevó los reconocimientos a Artista Revelación, Mejor Álbum Electrónica y Mejor Sencillo Tropical. (Cortesía)

F.A.V., su seudónimo artístico, es un artista de 23 años nacido en el cantón de Grecia, que realiza mediante la producción digital un caudal de música con fuerte arraigo entre la rama electrónica y el Hip Hop, pero con una diversidad de vertientes que fluyen hasta recorrer sonoridades tropicales.

A pesar de llevar 6 años con su proyecto musical, trasladar sus referencias de géneros populares latinoamericanos a su producción musical, centrada mayormente en música Hip Hop instrumental, fue todo un hito.

“Un día me mandé y dije: siento que es una crueldad negarme a experimentar con estos géneros que me gustan tanto, que son tan propios y que la gente disfruta mucho.”, confesó Alfaro.

El quiebre de cintura que terminó de redirigir sus pasos en la música lo dio el azar; de la misma manera que en el México de los años 90, una avería en el sistema de sonido reprodujo más lento los discos y acabó dando paso al subgénero musical de las “Cumbias rebajadas”.

“De un día para otro creé el primer beat de cumbia, que fue después Máquina revolcadora; lo tenía para mí y empecé a escucharlo mucho y a darme cuenta de que era más potente que cualquier simple instrumental.”, detalló el artista.

Revolcando entre recuerdos, encontró la letra de esta pieza en la cual evoca sus paseos en “un pueblo viejo llamado Poás” y la intrépida hazaña de adentrarse con sus amigos en el automóvil al que llama “La bala blanca”, por aquellos rincones con “piedras del tamaño de un cerro”.

La ‘cuchara’ autodidacta de F.A.V

Para Fauricio Alfaro, el aula del conservatorio se encuentra entre las paredes de su habitación, su instrumento en la computadora, el cuaderno de pentagrama en los softwares de producción digital de música y sus clases son impartidas de manera autodidacta.

El disco 'Pisotones' fue el debut oficial en la música costarricense de F.A.V. (Carlos Alvarado )

Su propuesta musical es un frenético abanico de géneros musicales, lo cual ya reconoció la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica (ACAM), galardonándolo en tres categorías dispares a simple vista: Artista Revelación, Mejor Álbum Electrónica y Mejor Sencillo Tropical.

“El 2022 fue una locura, quizá impulsado por el deseo de crear y crear para compartirlo con la poquita gente que la escuchaba. Me siento muy agradecido de que ACAM tomara en cuenta todo este ‘arroz con mango’”, comentó el artista, de 23 años.

Alfaro lanzó en ese periodo 4 álbumes, iniciando con Lagunas mentales, una recopilación de 28 canciones instrumentales de Hip Hop que habían sido producidas durante los últimos cinco años y que reflejan su inicio en la composición de música.

Luego, F.A.V. salió de esas lagunas con influencias de rap para cambiar a sonidos electrónicos de oro y flores lanzando los materiales They found gold in Monteverde, en octubre del año pasado y They found flowers in Monteverde, a finales del mes siguiente, y por el cual se llevó el premio ACAM a Mejor disco de Electrónica.

“Fueron muy similares en el proceso de creación. Quise hacerlos álbumes hermanos y ponerles el tributo a Monteverde en el título”, explicó el músico, nacido en el cantón de Grecia.

La última tanda de “su arroz con mango” la cerró con fuertes Pisotones, el EP de 6 canciones que representó su último material lanzado en 2022.

Este álbum contiene Mi Ciudad, una cumbia galardonada como Mejor Canción Tropical por ACAM, en la cual F.A.V. saca a bailar a los que como él son “un poco ermitaños” y describe su vida en “una ciudad peligrosa y amargada” con “basura, hojas verdes” y ruido de “balacera”.

“Este fue el único que no saqué por sacar, me esperé a diciembre para compartirlo en las fechas de las fiestas familiares, las cumbias, los turnos … el álbum me dio estas energías”, declaró Alfaro.

F.A.V. y su futuro: ¿Sigue la cumbia?

Este 2023, la ‘máquina revolcadora’ de producciones ha bajado un par de marchas, y hasta el momento ha lanzado una reedición de Pisotones en versión “rebajada” y tres sencillos: La Cabanga, Aries y Terciopelo.

Con estas canciones, su ermitaña labor sale de su cuarto en Heredia y encuentra una apertura a la colaboración con otros artistas emergentes como Frank Noguera, Luis Machado y Tino Amor. Con este último colega, asegura F.A.V. que ha encontrado una gran sinergia y fuente de motivación, sobre todo a la hora de escribir.

“La presencia de Tino fue demasiado clave, desde que somos amigos y creamos juntos he fluido mucho mejor; él es una máquina de melodías y letras, lo que él escribe es muy bonito y resuena mucho con la gente”, añadió.

El gran ímpetu de F.A.V. por la creación artística debe ser compaginado con su trabajo en soporte informático, el cual le da el sustento económico para vivir independientemente y seguir con su carrera musical.

“Es retador, yo he invertido muchísimo no solo en equipo de producción, sino en general en el proyecto. Estamos tratando de que las obras visuales que usamos sean de artistas nacionales”, aseguró el compositor.

F.A.V., Tino Amor y Frank Noguera han formado una buena sociedad de trabajo. (Cortesía)

Reveló que ya tiene conceptualizado un álbum para el próximo año e incluso ya está trabajando en su producción. Este material, aseguró F.A.V., está siendo más planificado que los anteriores, sin dejar de lado la experimentación que lo ha caracterizado.

“Para este próximo álbum me puse reglas, pero en cuestiones de orden y tiempos, no hay reglas que me digan a qué debe sonar la música, me gusta que cada canción sea una idea muy distinta”, finalizó.