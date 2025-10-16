Viva

Figura de ‘Nace una estrella’ arremete contra amenaza de ataque en la UCR: ‘No me hace nada feliz’

La UCR evacuó todas sus sedes en el país tras recibir una amenaza de ataque armado por correo electrónico

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Fachada de la UCR
La UCR informó que todas las actividades académicas y administrativas se llevarán a cabo temporalmente de forma virtual, y una figura del programa 'Nace una estrella' reaccionó al respecto. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Nace una estrellaUCR
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.