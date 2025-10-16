Figura de ‘Nace una estrella’ arremete contra amenaza de ataque en la UCR: ‘No me hace nada feliz’

La UCR informó que todas las actividades académicas y administrativas se llevarán a cabo temporalmente de forma virtual, y una figura del programa 'Nace una estrella' reaccionó al respecto.

La artista nacional Marta María López, quien se ha desempeñado como jueza y profesora en el programa de Teletica Nace una estrella, se pronunció sobre la amenaza de ataque registrada este jueves en la Universidad de Costa Rica (UCR).

“No me hace nada feliz. Yo estaba en una entrevista, con unos estudiantes, todo estaba tan bonito, tan normal”, comentó la cantante en un video publicado en sus redes sociales.

La jurado, quien es profesora de canto en la UCR, compartió imágenes del escenario en la sede Rodrigo Facio, donde se observa a estudiantes y funcionarios administrativos abandonando las instalaciones universitarias.

“Por seguridad ya salí del campus y voy por las aceras, porque no se ve nada bonito. ¡Uy! Cómo me molestan estas noticias, pero es parte de la realidad”, añadió.

Para finalizar, la artista hizo un llamado a los estudiantes de la UCR para que se retiren del lugar.

“No se quede, salgan porque hay alerta. Nunca en tantísimos años de estar aquí había escuchado las alarmas, es un sonido que no es nada bonito”, manifestó.

También recomendó que, quienes necesiten tomar autobús, se desplacen a otras paradas y eviten las ubicadas cerca de la universidad.

La amenaza

La UCR evacuó todas sus sedes en el país tras recibir una amenaza de ataque armado por correo electrónico. La institución informó que el caso ya fue puesto en conocimiento del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que realiza las labores de indagación correspondientes.

La amenaza llegó a través de un correo enviado por un presunto miembro de un supuesto grupo de Internet denominado 764.

En el mensaje, que circula en redes sociales, una persona afirma pertenecer a dicho grupo y advierte que planea realizar un ataque con armas de fuego y cuchillos en la institución. Además, incluye un enlace a un canal de mensajería llamado “Terror 764”.

La UCR anunció que todas las actividades académicas y administrativas se trasladarán temporalmente a la virtualidad mientras continúan las investigaciones y revisiones de seguridad en los campus.

