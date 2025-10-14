Ciencia

UCR crea una nueva variedad de papa: así es la Criollítica

Criollítica, la nueva papa tica, combina resistencia a plagas y alto rendimiento, fruto de más de ocho años de investigación genética

Por Damián Arroyo C.
Criollítica es una nueva variedad de papa liberada por la UCR, más resistente y productiva, ya disponible para el sector agrícola.
