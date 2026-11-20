Desde sus primeros proyectos artísticos, mucho antes de que Malpaís se convirtiera en una de las bandas más reconocidas de Costa Rica, el músico, escritor y publicista Jaime Gamboa encontró en las páginas de La Nación un espacio para dar a conocer sus propuestas y acercarlas al público.

Recordó que, en aquellos años, una publicación podía tener un efecto inmediato en la taquilla de un teatro: “Y era como ‘si no lo dice La Nación, nadie se entera’. Y me acuerdo que, efectivamente, se notaba en la taquilla del teatro, pues cuando ya salía el artículo ese día se llenaba”, comentó Gamboa en una entrevista especial por la celebración del 80 aniversario de este diario.

La memoria de Gamboa se remonta a cuando formaba parte del Grupo Experimental de Adrián Goizueta. Eran espectáculos que combinaban música, actuación y guiones, y cuya convocatoria dependía, en buena medida, de que la gente se enterara a tiempo de que estaban en cartelera.

El músico Fidel Gamboa, hermano de Jaime y fundador de Malpaís, falleció en el 2011. 'La Nación' le rindió homenaje al artista con varias publicaciones. (Archivo)

Esa experiencia marcó una relación con el periódico, que se extendió durante décadas y que acompañó también el nacimiento y desarrollo de Malpaís, agrupación que ha encontrado en las páginas de este medio un espacio para anunciar conciertos, compartir proyectos y contar momentos importantes de su historia.

El músico destacó que, aunque los medios de comunicación se multiplicaron con la llegada de internet y las redes sociales, el trabajo periodístico de La Nación conserva un valor particular: investigar, contextualizar y ofrecer información elaborada con rigor.

Para Gamboa, las redes pueden ofrecer impresiones inmediatas sobre un concierto, pero la crónica periodística permite comprender lo ocurrido, conocer las circunstancias y tener una mirada más completa. Por eso, considera que el trabajo de los medios sigue siendo tan importante como en aquellos primeros años de su carrera.

Malpaís, Fidel y La Nación

En el caso de Malpaís, la relación con La Nación ha incluido momentos de celebración y también episodios profundamente dolorosos. Gamboa recuerda con especial cariño los reportajes que acompañaron un concierto que la agrupación realizó en un circo, con una publicación previa que despertó curiosidad y otra posterior que documentó el espectáculo.

También repasó las coberturas de los primeros conciertos sinfónicos de la banda, junto a la Orquesta Filarmónica, hace alrededor de dos décadas. Aquellos encuentros contribuyeron a acercar dos mundos que durante mucho tiempo parecían separados: el de la música popular y el de la interpretación sinfónica.

Pero uno de los recuerdos más significativos está ligado a Fidel Gamboa, su hermano e integrante fundamental de Malpaís, cuya muerte dejó una ausencia que la agrupación y su público todavía llevan consigo.

Jaime recordó la portada de La Nación dedicada a Fidel como una imagen que permanece en el corazón de los integrantes del grupo. También agradeció que el periódico acompañara a la banda en el proceso de regresar a los escenarios y volver a hacer música después de aquella pérdida.

“Con La Nación ha sido una relación intensa”, resumió. Para él, el vínculo no se limita a una publicación ocasional o a una herramienta para promocionar conciertos. Lo entiende como una alianza alrededor de un propósito común: que el público conozca el arte que se produce en Costa Rica y tenga la oportunidad de acercarse a él.

Gamboa también ha conocido La Nación desde otra perspectiva. Hace años escribió una columna semanal en Proa, experiencia que para él fue un reto y una oportunidad para acercarse al oficio periodístico desde la escritura. Su padre también fue periodista, por lo que comprendía la disciplina que implicaba preparar y entregar una columna con regularidad.

Libertad de prensa y labor cultural

“La labor del comunicador y la comunicadora es esencial para que esa amalgama crezca, funcione”, afirmó sobre el trabajo que a lo largo de ocho décadas ha realizado La Nación en la cobertura cultural del país. En su visión, la cultura pertenece a la comunidad y el periodismo contribuye a darle movimiento, contexto y visibilidad.

A lo largo de los años de trayectoria musical de Malpaís, 'La Nación' ha sido un acompañamiento en sus espectáculos, discos e historias. (Archivo)

Esa convicción también atraviesa su reflexión sobre la libertad de prensa. Gamboa consideró que desacreditar a los medios es una estrategia recurrente de quienes buscan imponer sus opiniones sin permitir cuestionamientos. Por eso, insiste en que una sociedad democrática debe respetar el trabajo periodístico incluso cuando las publicaciones resulten incómodas o contradigan las posiciones de quienes están en el poder.

“Hay que respetarla, hay que darle su espacio y hay que dejarla hablar, aunque no nos guste lo que digan, porque de eso se trata”, manifestó.

Gamboa considera que el respeto a la prensa libre es un principio que Costa Rica debe proteger y que no puede depender de la afinidad que se tenga con una noticia, una investigación o una opinión.

“Cuando empezamos a dejar de creer en eso, se nos está yendo Costa Rica. Se nos está yendo este país que amamos de las manos. No lo permitamos”, advirtió.

En el 80 aniversario de La Nación, Gamboa le desea al periódico nuevos caminos y la capacidad de seguir adaptándose a los cambios, sin perder de vista su vínculo con la sociedad y con las distintas expresiones que conforman la identidad costarricense.

El músico costarricense Jaime Gamboa ha sido un colaborador importante para 'La Nación', como en esta ocasión, que se unió a la retahilera Rachel Araya en un especial para celebrar la Anexión del Partido de Nicoya. (Randall Vásquez/Archivo)

“Que siga escuchando y que siga atenta, formando parte de esa amalgama cultural de Costa Rica, haciéndonos sentir orgullosos del país que tenemos”, expresó.

Esta entrevista con Jaime Gamboa puede verse en el canal de YouTube de La Nación, al igual que las conversaciones con otros invitados como los artistas Otto Apuy y Jorge Jiménez Deredia; las cantantes Debi Nova y Canina; las actrices Marcia Saborío, María Torres y Sofía Chaverri; el artista urbano Toledo; la gestora cultural Ligia Torijano, el periodista Elías Alvarado y el músico Eddie Mora.