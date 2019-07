“Pensé que me iba a resultar más fácil o más obvio recordar. Pero cuando me pongo a pensar y empiezo a recorrer poco a poco el camino, al menos la mitad lo he hecho con un nudo en la garganta. Es mucha vida”, así explicó el músico Jaime Gamboa, sus sentimientos al enumerar los 20 momentos más importantes de Malpaís en sus primeros 20 años de vida.