Ligia Torijano: la mujer que abrió camino al swing criollo y encontró en ‘La Nación’ una vitrina para su historia

Cuando Ligia Torijano comenzó a trabajar por la difusión del swing criollo, pocas personas creían en el potencial artístico de aquel baile que se desarrollaba en los salones populares. Su empeño fue abrirle espacio, formar bailarines y contar una historia que no siempre había encontrado oídos dispuestos a escucharla.

En ese recorrido, La Nación se convirtió en una de las plataformas que le permitió llevar el mensaje más allá de los escenarios y los festivales. La gestora cultural es una de las invitadas del sector artístico que se sumó a repasar la historia del periódico cubriendo su carrera, en el marco del 80 aniversario del diario.

“El periódico La Nación siempre me ha acogido en cada cosa que he hecho”, recuerda Torijano, quien reconoce que la difusión en los medios fue fundamental para que el resto del país conociera el trabajo que realizaba.

El trabajo como promotora del swing criollo de la artista Ligia Torijano ha quedado registrado en las páginas de 'La Nación'. (Archivo)

Su primera oportunidad con el periódico llegó en 1999, cuando recibió una invitación para viajar a México a bailar. Habían pasado cerca de cinco años desde que comenzó a impulsar su proyecto y aquella publicación representó una posibilidad de ampliar el alcance de su trabajo.

Torijano recuerda que una presentación podía reunir público y recibir aplausos, pero su alcance terminaba muchas veces entre quienes habían asistido. Una nota periodística, en cambio, permitía que la información llegara a quienes no habían estado allí y que la historia del swing criollo permaneciera en la memoria colectiva.

A lo largo de los años, La Nación publicó sobre sus espectáculos, sus viajes y los avances de su trabajo. También dio seguimiento a las giras internacionales, con notas tanto sobre las presentaciones como sobre el regreso de los bailarines a Costa Rica.

La gestora cultural conserva recortes de esas publicaciones. Algunos están amarillentos por el paso del tiempo, pero siguen siendo parte de un archivo personal que atesora. Su relación con el periódico, dice, ha sido cercana: en ocasiones los periodistas han tocado a su puerta y en otras ha sido ella quien ha buscado un espacio para contar algo que considera importante.

Ligia Torijano ha llevado el popular baile a los escenarios del teatro con obras como 'Permiso viene el Swing'. (Archivo)

Para Torijano, esa cobertura trasciende la satisfacción personal de aparecer en una fotografía o de anunciar un espectáculo. Lo verdaderamente importante ha sido que el público pudiera conocer cuánto había avanzado el swing criollo y cómo una expresión vinculada a los salones de baile logró abrirse camino pese a los prejuicios sociales.

Al reflexionar sobre el 80 aniversario del diario, agradeció a periodistas, fotógrafos y a todas las personas que han participado en la cobertura cultural. También destacó la importancia de que exista una sección dedicada a la cultura y de que los medios mantengan la mirada puesta en expresiones que no siempre tienen los recursos para promocionarse por otros canales.

La entrevista con Ligia Torijano está disponible en el canal de YouTube del periódico. Esta conversación se suma a otras con figuras destacadas de la cultura como los artistas Otto Apuy y Jorge Jiménez Deredia, las cantantes Debi Nova y Canina, el músico Eddie Mora, el artista urbano Toledo y las actrices Sofía Chaverri y María Torres, así como el periodista Elías Alvarado.