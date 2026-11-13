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Ligia Torijano: la mujer que abrió camino al swing criollo y encontró en ‘La Nación’ una vitrina para su historia

La gestora cultural recuerda cómo el periódico acompañó durante décadas su trabajo por la difusión del baile popular y ayudó a visibilizar una expresión que pasó de ser marginada a convertirse en patrimonio cultural

Ligia Torijano
La gestora cultural Ligia Torijano es una de las grandes impulsoras del swing criollo en Costa Rica. Kevin Delgado
Jessica Rojas Ch.