La actriz Sofía Chaverri repasó su vida en escena y su historia en las páginas de ‘La Nación’

Hace 18 años, una pequeña fotografía que se publicó en la cartelera teatral de La Nación marcó uno de los primeros registros de la carrera de la actriz Sofía Chaverri. La imagen, que la artista todavía conserva, forma parte de una colección de recuerdos que hoy le permiten mirar hacia atrás y reconocer el camino recorrido sobre los escenarios y en otros espacios artísticos.

Aquella primera publicación apareció en el 2008, cuando trabajó en una obra de teatro. Dos años después, el periódico registró la inauguración del Teatro El Triciclo con el montaje de Los 39 escalones, donde Chaverri compartió escenario con Mauricio Astorga, Ricardo Jiménez y Magdiel Ramírez. Estas anécdotas son parte de la historia que la intérprete guarda de su historia con este diario y que quiso repasar en el marco de la celebración de los 80 años del periódico.

Desde los inicios de su carrera, Chaverri contó que La Nación la ha acompañado en distintas etapas: cuando era actriz de teatro y televisión, la ocasión en que obtuvo mención de honor en los Premios Nacionales de Cultura y hasta su paso como participante en Dancing with the Stars.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

