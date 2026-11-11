Elías Alvarado repasa su trayectoria y el especial vínculo que construyó junto a ‘La Nación’

El periodista Elías Alvarado es un reflejo del esfuerzo que hacen los costarricenses radicados fuera de nuestras fronteras y, desde que inició su labor como comunicador en Estados Unidos, las páginas de La Nación han retratado su historia de ahínco, familia y pasión.

En el marco del 80.° aniversario del diario, Alvarado repasó la relación que lo ha unido a lo largo de su trayectoria con esta publicación, que no solo ha reseñado sus logros y reconocimientos internacionales, sino también recogido momentos de su vida familiar y las experiencias que ha compartido con la comunidad costarricense en el país norteamericano.

Al hacer un repaso de entrevistas y publicaciones, Elías habla de gratitud. Para él, aquella primera aparición de una historia suya en La Nación fue un momento especial que todavía conserva en la memoria.

El periodista Elías Alvarado, su esposa Tania y su hijo Saúl han protagonizado varias historias positivas en 'La Nación'. (Archivo)

Alvarado se ha dedicado a apoyar a los ticos en suelo estadounidense; además, se ha destacado por la cobertura de acontecimientos importantes en dicho país para Telenoticias, pero su vida como inmigrante también ha sido reflejo de muchas historias similares de compatriotas instalados allá.

Con el paso de los años, eso ha sido lo que La Nación ha narrado sobre Elías: sus experiencias, sus inquietudes, sus logros y muchos detalles curiosos de su vida en familia; incluso, el crecimiento de su pequeño hijo Saúl.

Esa apertura, dijo, le ha permitido desarrollar una relación muy cercana con el público que diariamente lo ve en Costa Rica por la televisión y a generar, a partir de ahí, un cariño especial por él, su trabajo y su familia.

“Ha sido un camino de crecimiento juntos”, manifestó con cariño al recordar las muestras de apoyo que la audiencia le ha dado en momentos difíciles, como cuando atravesó pruebas de salud, o el aprecio que ha recibido en espacios de alegría.

La Nación ha estado presente en ese recorrido. Alvarado cuenta que conserva páginas web, capturas de pantalla y documentos con las notas que se han publicado sobre su historia. Su intención es mostrárselas algún día a Saúl, cuando tenga edad para comprender el alcance de lo que ha vivido y el interés que ha despertado en otras personas.

Al repasar su relación con el periódico, Alvarado reconoció que el papel que el diario ha desempeñado en la democracia costarricense y la defensa de las libertades es fundamental. “Gracias por mantener viva la libertad de prensa, la libertad de expresión. Gracias por hacer patria, por hacer de nuestro país un mejor país”, manifestó.

Esta entrevista con Elías Alvarado es parte de un especial con invitados destacados de nuestro país, quienes repasaron el aporte del periódico en sus carreras y el desarrollo cultural. La conversación está disponible en el canal de YouTube, donde también hay otras con personalidades como los artistas Otto Apuy y Jorge Jiménez Deredia, las cantantes Debi Nova y Canina, el músico Eddie Mora, el artista urbano Toledo y las actrices Sofía Chaverri y María Torres.