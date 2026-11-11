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Elías Alvarado repasa su trayectoria y el especial vínculo que construyó junto a ‘La Nación’

El testimonio de superación, amor familiar y entrega constante del periodista ha conectado con miles de ticos a través de las páginas de este diario

Elías Alvarado
El trabajo del periodista Elías Alvarado ha tenido eco en las publicaciones de 'La Nación' desde que comenzó su labor como corresponsal en Estados Unidos. Archivo
Jessica Rojas Ch.