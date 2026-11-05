Elías Alvarado denuncia amenazas contra su familia tras cobertura de elecciones en Estados Unidos: ‘Me preocupa ambiente de polarización’

El corresponsal de Teletica en Nueva York, Elías Alvarado, denunció públicamente haber sido víctima de actos de intimidación y amenazas directas dirigidas hacia su núcleo familiar, presuntamente motivadas por su labor informativa durante la reciente cobertura de las elecciones de medio periodo en Estados Unidos.

A través de un pronunciamiento en sus redes sociales, el comunicador calificó la situación como una “intimidación del más bajo nivel”. Detalló que los mensajes recibidos sobrepasaron la crítica hacia su ejercicio profesional al involucrar datos de su esfera privada.

“Lo más preocupante es que esta persona no se limitó a cuestionar mi trabajo periodístico, sino que hizo referencia a una dirección particular, mencionó a mi hijo y utilizó la posibilidad de una intervención de las autoridades migratorias como una forma de intimidación.”, expuso en declaraciones a La Nación.

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