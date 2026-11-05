Elías Alvarado denuncia amenazas contra su familia tras cobertura de elecciones en Estados Unidos: ‘Me preocupa ambiente de polarización’

El corresponsal de Teletica en Nueva York, Elías Alvarado, denunció públicamente haber sido víctima de actos de intimidación y amenazas directas dirigidas hacia su núcleo familiar, presuntamente motivadas por su labor informativa durante la reciente cobertura de las elecciones de medio periodo en Estados Unidos.
A través de un pronunciamiento en sus redes sociales, el comunicador calificó la situación como una “intimidación del más bajo nivel”. Detalló que los mensajes recibidos sobrepasaron la crítica hacia su ejercicio profesional al involucrar datos de su esfera privada.
“Lo más preocupante es que esta persona no se limitó a cuestionar mi trabajo periodístico, sino que hizo referencia a una dirección particular, mencionó a mi hijo y utilizó la posibilidad de una intervención de las autoridades migratorias como una forma de intimidación.”, expuso en declaraciones a La Nación.
Manifestó que, si bien el escrutinio de la audiencia es parte del ejercicio periodístico, los intentos de amedrentar a su entorno trascienden cualquier límite admisible: “Pueden estar de acuerdo o no con lo que informamos. La crítica siempre será válida, pero las amenazas y la intimidación jamás serán aceptables”.
El corresponsal también reflexionó sobre el tenso panorama social derivado de la contienda electoral en Estados Unidos y advirtió sobre el peligro de que los discursos de confrontación comiencen a normalizar las agresiones contra la prensa.
“Me preocupa que el ambiente de polarización política esté llevando a algunas personas a considerar normales este tipo de intimidaciones contra quienes ejercemos el periodismo”, señaló el comunicador.
Ante lo sucedido, el comunicador anunció que no dejará el incidente únicamente en un descargo digital, sino que emprenderá acciones legales formales en territorio estadounidense para dar con los responsables.
“Este mensaje no quedará solamente en una publicación. Presentaré la denuncia correspondiente ante las autoridades para que se investigue lo ocurrido. Tengo muy clara mi responsabilidad como periodista. Mi trabajo es informar, no complacer intereses políticos”, aseguró Alvarado en redes sociales.
El reportero precisó que el origen de estos mensajes se desató a raíz de un video publicado en sus historias junto a las transmisiones y reportes informativos que realizó durante la jornada electoral en suelo estadounidense.
Elías Alvarado denuncia ‘intimidación’ y teme represalias contra su familia por presuntas amenazas políticas
El periodista concluyó su mensaje reafirmando su vocación frente a los micrófonos: “No me van a intimidar ni me van a callar. Seguiré haciendo mi trabajo con la misma responsabilidad y compromiso de siempre”.