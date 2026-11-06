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Toledo y el recuerdo de su primera entrevista como artista: así nació un vínculo de 25 años con ‘La Nación’

El artículo, titulado ‘240 libras de pura calle’, se publicó en el marco del estreno del primer disco del artista

Toledo
Toledo se sumó a las entrevistas especiales con invitados del arte y la cultura costarricense en el marco del 80 aniversario de 'La Nación'. Kevin Delgado
Jessica Rojas Ch.