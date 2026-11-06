Toledo y el recuerdo de su primera entrevista como artista: así nació un vínculo de 25 años con ‘La Nación’

La primera vez que Toledo apareció en las páginas de un periódico en Costa Rica fue en La Nación. Corría el 2001, el artista se preparaba para lanzar su música y una entrevista titulada “240 libras de pura calle” marcó el inicio de una relación que, 25 años después, sigue vigente.

El recuerdo permanece vivo. Fue su primera publicación en un medio impreso y, en aquella época, cuando las noticias todavía se guardaban recortadas de las páginas del periódico, la fotografía y el reportaje se convirtieron en un registro especial para él y su familia.

La entrevista llegó en un momento importante, cuando Toledo publicó su primer disco, titulado Mind Rupture, que firmó con Sony Music. Desde entonces, La Nación ha seguido distintos capítulos de su recorrido artístico: los lanzamientos musicales, los cambios de imagen, las nuevas etapas y los momentos relevantes de su trayectoria.

Las carreras de los hermanos Toledo y DJ P en la música costarricense han quedado registradas en las páginas de 'La Nación' desde sus inicios. (Archivo)

“Siempre es cuando voy a sacar música, un disco, una noticia importante en mi carrera; ustedes siempre han estado ahí y siempre han hecho un buen reportaje”, cuenta.

Compañía a los artistas

Para Toledo, esa presencia también ha permitido documentar la evolución de un artista que ha procurado seguir su propio camino, sin acomodarse necesariamente a las tendencias de la industria.

Pero su relación con el periódico no se limita a las noticias sobre su carrera. El músico reconoce especialmente el espacio que La Nación ha dedicado a propuestas que nacen lejos de los circuitos más comerciales, así como a expresiones de la cultura urbana y movimientos independientes.

Recuerda, por ejemplo, la cobertura del Rap Ticofest, cuando las batallas y los encuentros de rap reunían a sus seguidores en los parques. A su criterio, el periódico llegaba a esos espacios y daba visibilidad a artistas que todavía no tenían una plataforma amplia para mostrar su trabajo.

Esta fotografía es parte de una sesión de fotos que se le hizo en 'La Nación' a Toledo, en el 2011, como parte de la cobertura de su carrera musical. (Archivo)

“Creo que ustedes son de los periódicos que primero llegan en el ámbito underground para publicarlo y después el resto llega”, afirma.

También valora que los periodistas salgan a buscar historias y propuestas culturales. Ese trabajo, considera, permite dar luz a iniciativas que merecen ser conocidas por el público.

En esa mirada sobre el periodismo, Toledo hace una distinción importante: informar no consiste en publicar primero a cualquier costo, sino en hacerlo bien. Su mensaje para La Nación en su 80 aniversario es que mantenga su compromiso con la verdad y con la información sustentada.

“Es mejor poner la verdad y ser el segundo en publicarlo, pero que sea verdad, con bases”, expresa.

Por eso, cuando mira los 80 años de La Nación, Toledo también encuentra un espacio para agradecer el acompañamiento a su carrera y, sobre todo, la atención que ha brindado a la música costarricense en sus distintas manifestaciones.

Toledo es uno de los invitados especiales del arte y la cultura costarricense que se sumaron a recordar momentos especiales con La Nación en el marco del 80 aniversario del diario. La conversación puede verse en YouTube, donde también hay charlas con Debi Nova, Canina, Jorge Jiménez Deredia, Otto Apuy, María Torres, Sofía Chaverri y Eddie Mora.