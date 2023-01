‘Toledo’: un documental de zarpes, familia y controversia

A Toledo se le critica, se le señala fuertemente. Su manera de ser, esa que se caracteriza por ser directa, sin tapujos, molesta a muchos pero también es una de las marcas más importantes de su vida, una que le ha valido una carrera sólida en la música costarricense.

Toledo es controversial e irreverente, sin dudas, pero también es un hombre entregado a su familia, un trabajador responsable; y así es como se expone en el documental Camino a: 4to piso.

Toledo puede cantar fácilmente un verso que diga: “Solo quiero el sarpe, de mi parte quiero besarte. Vamos pa’ mi chante” y poner como locos a todos los fans en un bar a reventar o en concierto masivo, pero tan solo momentos después expresar una frase cargada de emotividad y reflexión como lo hace en Super bien: “Dios conmigo ha sido bueno, siempre estoy a cachete lleno. Voy pa’lante sin freno, que Dios bendiga mi terreno”.

Toledo ha publicado hasta ahora 11 discos de estudio. Para celebrarsus más de dos décadas en alm úsica estrenará el álbum '4to piso'. (alonso tenorio)

Toledo llega al ‘cuarto piso’ inspirado, trabajando, con nueva música y mucho gimnasio

Al artista, quien recién cumplió 42 años, no le importa el qué dirán. En toda su vida ha aplicado la ley de ver hacia adelante sin que lo que pase a su alrededor le afecte. Él trabaja fuertemente en su pasión que es la música, provocado que sea un referente para los nuevos artistas en nuestro país (no solo del género urbano).

El documental Camino a: 4to piso hace un repaso por la trayectoria de Toledo y, por supuesto, de su hermano DJ P. Ambos han caminado juntos, revolucionaron la manera de hacer música en el país, han trabajado siempre de manera independiente y sin el apoyo de grandes empresas disqueras pero, aún así, desde hace más de dos décadas han sido constantes.

Como bien lo dice el productor Johnny Roper en el documental: “No existe Toledo sin DJ P. Y así seguirá siempre”.

Toledo, DJ P y Roper: tres razones de peso para reírse con ‘Los Gordos'

“No conozco a una persona vaga que sea exitosa. Nosotros somos adictos a la música y en eso breteamos. Le damos duro, duro. Nos levantamos temprano a trabajar, a crear”, explicó Toledo en una entrevista con La Nación, en la que confirmó cuáles han sido los secretos para su éxito: su hermano DJ P (Pietro), el apoyo de su esposa y de sus hijos, además de un círculo de amigos cercanos que siempre están al pie del cañón.

“Mi hermano es parte de todo. Imagínese que lo conozco desde que él nació”, explicó entre sus acostumbradas risas. “Es mi compañero de vida, ese mae es compa, tenemos una energía que nos amarra a los dos más que con cualquier otra persona”, agregó.

Camino a: 4to piso recorre la historia de P y Toledo a partir de recuerdos y de la opinión de artistas, DJ’s, productores y amigos que han estado en sus vidas en algún momento. Los invitados hablan sobre el legado que los músicos han dejado en el país, del camino que han abierto para nuevos intérpretes y de los grandes éxitos que han marcado su carrera.

Por supuesto que en el audiovisual no faltan piezas como El Sarpe, Bounce, Enemy (¿Qué le pasa a ese mae?), El DJ, Caribe, En el bar y la lista sigue con su muy marcada influencia caribeña, pero con el costarriqueñismo como personaje principal.

A Toledo y DJ P los une la sangre, pero más allá de su relación familiar han sabido forjar una mancuerna musical que los llevó al éxito. (Alonso Tenorio)

Cada bombazo que han pegado P y Toledo a lo largo de 20 años de trayectoria tiene su historia. Siempre buscaron ser diferentes, no dejarse llevar por las olas de lo que estaba en boga, fueron fieles a su estilo y a su misión. Así, justamente, fue como nació el sello que los identifica y que les ha permitido colaborar con artistas de otros géneros.

Con esa fórmula de intenso trabajo, fue que lograron llevar su música a ser parte de Fortnite, el popular juego de video.

En el camino, eso sí, han existido obstáculos que han sorteado, incluso ha sido blanco de censuras en algunos medios de difusión. Sin embargo, a partir de Ruff&Tuff, su propio estudio de grabación, los artistas encontraron la manera de distribuir sus producciones por medio de la tecnología y las redes sociales.

“Los que siempre critican me imagino que son los que se comen una empanada y si no les gustó dicen que ese restaurante se para. Yo no espero caerle bien a todo el mundo y hay canciones para diferentes gustos. El sarpe no es para levantarse en la mañana, pero para ese momento está Soñaba”, explicó el artista.

“Yo deseo que se escuche mi música, si lo que más suena es la de tomar guaro o de fumar, para mí es una bendición, pero también quiero que consuman las otras letras. Soy auténtico, no existe un Toledos, si ese mae existiera sería un desmadre”, agregó.

El nuevo disco

El 8 de febrero Toledo estrenará en plataformas digitales su nuevo disco, el número 12 de su carrera. 4to piso es el título de la producción que cuenta con 14 nuevas canciones originales del artista.

El 1. ° de febrero saldrá a la luz el tema que se titula Bendecidos, siendo la primera vez que el cantante interpreta una canción al estilo góspel. La pieza vendrá acompañada de un video que también se podrá ver a partir de ese día.