María Torres y ‘La Nación’: 47 años de historias, personajes y páginas compartidas

En sus 47 años de trayectoria, la actriz costarricenseMaría Torres ha visto cómo La Nación ha acompañado su trabajo, el de sus compañeros y buena parte de los acontecimientos que han marcado la vida cultural de Costa Rica.
La intérprete es una de las invitadas especiales del arte y la cultura que se sumaron a lacelebración del 80.° aniversario del periódico y, en entrevista, hizo un repaso de la cobertura que le ha dado La Nación a su trabajo, tanto en solitario como con su amiga y colega Marcia Saborío.
Al recordar el vínculo, Torres menciona periodistas a quienes calificó como amigos de la cultura, fotografías que guardan memorias y coberturas que ayudaron al público a acercarse a los teatros. Entre esos recuerdos destaca un reportaje dedicado a su obra Gallito Pinto, que ocupó en el 2016 la portada de la revista Viva.
Torres reconoció la importancia que tuvo La Nación en la cobertura del movimiento teatral de Costa Rica, sobre todo cuando se instauraron aquí varios artistas de otros países en los años 70. Cuando San José era una ciudad pequeña con muchos teatros, la presencia del medio fue fundamental para convocar espectadores.
“La cobertura de La Nación fue de las más importantes para hacer llegar a la gente a los teatros”, expresó.
Relación intensa
La relación del periódico con su trayectoria se extendió a otros momentos de su vida, desde las fotografías familiares hasta los proyectos que compartió con Saborío.
Destacó, por ejemplo, cuando el periódico las acompañó en la apertura de una sala de teatro propia y el trabajo que realizaron las artistas para adaptarse a la virtualidad durante la pandemia.
Para la actriz, el diario ha sido un medio que informa sobre los espectáculos, pero que también ha acompañado a quienes hacen cultura documentando sus historias y contribuyendo a que el público se acerque a ellas.
Esta entrevista con María Torres es parte de un especial para celebrar los 80 años de La Nación y está disponible en YouTube. En el canal también hay conversaciones con otros creadores como las cantantes Debi Nova y Canina, los artistas Otto Apuy y Jorge Jiménez Deredia, así como la actriz Sofía Chaverri y el músico Eddie Mora.