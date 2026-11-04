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María Torres y ‘La Nación’: 47 años de historias, personajes y páginas compartidas

En la celebración del 80 aniversario del periódico, la actriz reconoció el papel del diario en el desarrollo de la cultura costarricense

María Torres
María Torres recordó con cariño cómo 'La Nación' ha estado en momentos importantes de su carrera y también familiares. Kevin Delgado
Jessica Rojas Ch.

En sus 47 años de trayectoria, la actriz costarricense María Torres ha visto cómo La Nación ha acompañado su trabajo, el de sus compañeros y buena parte de los acontecimientos que han marcado la vida cultural de Costa Rica.

La intérprete es una de las invitadas especiales del arte y la cultura que se sumaron a la celebración del 80.° aniversario del periódico y, en entrevista, hizo un repaso de la cobertura que le ha dado La Nación a su trabajo, tanto en solitario como con su amiga y colega Marcia Saborío.

Al recordar el vínculo, Torres menciona periodistas a quienes calificó como amigos de la cultura, fotografías que guardan memorias y coberturas que ayudaron al público a acercarse a los teatros. Entre esos recuerdos destaca un reportaje dedicado a su obra Gallito Pinto, que ocupó en el 2016 la portada de la revista Viva.