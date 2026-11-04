María Torres y ‘La Nación’: 47 años de historias, personajes y páginas compartidas

En sus 47 años de trayectoria, la actriz costarricense María Torres ha visto cómo La Nación ha acompañado su trabajo, el de sus compañeros y buena parte de los acontecimientos que han marcado la vida cultural de Costa Rica.

La intérprete es una de las invitadas especiales del arte y la cultura que se sumaron a la celebración del 80.° aniversario del periódico y, en entrevista, hizo un repaso de la cobertura que le ha dado La Nación a su trabajo, tanto en solitario como con su amiga y colega Marcia Saborío.

Al recordar el vínculo, Torres menciona periodistas a quienes calificó como amigos de la cultura, fotografías que guardan memorias y coberturas que ayudaron al público a acercarse a los teatros. Entre esos recuerdos destaca un reportaje dedicado a su obra Gallito Pinto, que ocupó en el 2016 la portada de la revista Viva.

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