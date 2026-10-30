Eddie Mora: una historia musical que ‘La Nación’ ha ayudado a contar

En 1982, Eddie Mora tenía 17 años, estudiaba en el Conservatorio de Castella y comenzaba a abrirse camino en la música. Ese año, recordó, fue su primera entrevista con La Nación.

El joven artista había ganado un concurso organizado por la Orquesta Sinfónica Nacional y las páginas de este periódico dieron cuenta de ello. Hoy, muchos años después, en el marco del octogésimo aniversario de este diario, el premiado compositor y director de la Orquesta Sinfónica de Heredia narró con emotividad la historia que lo une a estas páginas.

Más de cuatro décadas después, todavía recuerda aquellas imágenes y el comienzo de una relación que ha acompañado distintas etapas de su trayectoria, desde sus años de formación hasta su consolidación. “Fue muy emocionante porque me tocó por primera vez atender una entrevista de La Nación y tuve que hacerme unas fotos, unas fotos con el violín”, recordó Mora.

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