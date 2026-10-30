Eddie Mora: una historia musical que ‘La Nación’ ha ayudado a contar

El joven artista había ganado un concurso organizado por la Orquesta Sinfónica Nacional y las páginas de este periódico dieron cuenta de ello. Hoy, muchos años después, en el marco del octogésimo aniversario de este diario, el premiado compositor y director de la Orquesta Sinfónica de Heredia narró con emotividad la historia que lo une a estas páginas.
Más de cuatro décadas después, todavía recuerda aquellas imágenes y el comienzo de una relación que ha acompañado distintas etapas de su trayectoria, desde sus años de formación hasta su consolidación. “Fue muy emocionante porque me tocó por primera vez atender una entrevista de La Nación y tuve que hacerme unas fotos, unas fotos con el violín”, recordó Mora.
Desde entonces, La Nación ha registrado conciertos, reconocimientos y proyectos de su carrera. Entre estas historias destaca cuando Mora recibió el Premio Áncora por su trabajo, una distinción que conserva con orgullo y que considera especialmente valiosa.
Labor periodística y cultural
Mora reconoció que la labor de un medio de comunicación como La Nación no se limita a anunciar actividades artísticas, sino que permite documentar la evolución cultural de nuestro país y construir un archivo que, con el paso de los años, puede convertirse en referencia para comprender nuestra historia.
En ese sentido, recordó el papel que desempeñaron las críticas, los balances y los espacios culturales de La Nación, como la revista Áncora. A su criterio, esa mirada externa contribuye a generar conversación, debate y distintas interpretaciones sobre las manifestaciones artísticas de Costa Rica.
Su reflexión sobre los 80 años de La Nación también alcanzó la importancia de la libertad de expresión y de prensa.Consideró que la posibilidad de exponer opiniones sin temor es uno de los valores que deben protegerse en Costa Rica y que los medios de comunicación son parte de las alternativas que tiene la ciudadanía para informarse.
“Tenemos que seguir trabajando porque el derecho, el derecho en sí mismo de emitir una opinión sin temor, no tiene precio”, afirmó.
Esta entrevista con el director Eddie Mora es parte de un especial de invitados destacados de nuestra cultura, en celebración de las ocho décadas del medio. En YouTube hay conversaciones conOtto Apuy, Debi Nova, Jorge Jiménez Deredia, Sofía Chaverri y Canina.