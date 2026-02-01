Elías Alvarado hizo fuerte denuncia sobre el voto en Estados Unidos: ‘Es muy lamentable, muy indignante’

Elías Alvarado, corresponsal de Teletica en Estados Unidos, es el encargado de darle cobertura al voto tico en ese país.

Elías Alvarado, periodista y corresponsal de Teletica en Estados Unidos, denunció una situación que calificó como lamentable y que vivió este domingo 1.º de febrero en un centro de votación en Nueva Jersey, durante las elecciones que se realizan en ese lugar.

El comunicador manifestó que se encontraba en el estadio Red Bull para darle cobertura a la votación de costarricenses y que el recinto, que es privado, no permite a medios de comunicación grabar dentro de sus instalaciones.

Debido a la situación, criticó duramente que ni el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto ni el Tribunal Supremo de Elecciones tomaran esto en consideración de manera previa, con el fin de tramitar los permisos para que la prensa realizara su trabajo.

“Es muy lamentable, muy indignante para mí como comunicador, que tenía toda la buena intención de estar ahí transmitiendo”, manifestó Alvarado.

Agregó que sabe que en otros lugares privados en Estados Unidos, que se utilizan como centros de votación, está pasando algo similar. Comentó también que dentro del recinto deportivo en Nueva Jersey ni siquiera a los votantes se les permite tomar fotografías o grabar videos.