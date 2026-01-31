Viva

Elías Alvarado responde a esta preocupación que tienen los costarricenses que votarán en Estados Unidos: tome nota

El periodista corresponsal de Teletica en ese país, consultó al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y compartió la información con sus seguidores

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Elías Alvarado destaca a Nueva York como el escenario principal de su carrera
El periodista Elías Alvarado, corresponsal de Teletica en Estados Unidos, buscó información de importancia para compartirla con sus compatriotas que votarán en ese país este 1. ° de febrero. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elías AlvaradoElecciones 2026Teletica
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.