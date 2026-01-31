Elías Alvarado responde a esta preocupación que tienen los costarricenses que votarán en Estados Unidos: tome nota

El periodista Elías Alvarado, corresponsal de Teletica en Estados Unidos, buscó información de importancia para compartirla con sus compatriotas que votarán en ese país este 1. ° de febrero.

El periodista Elías Alvarado, corresponsal de Teletica en Estados Unidos, aprovechó su alcance en redes sociales para exponer y aclarar una preocupación que tienen los costarricenses en ese país de cara a las elecciones de este 1.º de febrero.

El comunicador manifestó que existe una inquietud muy grande entre la comunidad costarricense inmigrante en Estados Unidos en el marco de las votaciones que se realizarán este domingo mientras en dicho país se dan las redadas migratorias por parte del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas). Esta situación motivó a Alvarado a realizar una consulta directa al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto sobre el tema.

En un video que publicó en su cuenta de Instagram, Alvarado comunicó la respuesta del ministerio. “Comprendemos y estamos al tanto de las preocupaciones de nuestros connacionales en los Estados Unidos ante los riesgos que corren, especialmente las personas que se encuentran en situación migratoria irregular en ese país”, inició la información.

Más adelante, Alvarado manifestó que el ministerio aclaró que los recintos electorales habilitados gozan de inmunidades y protecciones estipuladas en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares.

“En su interior, la actividad electoral podrá desarrollarse de manera segura y sin interrupciones externas en los 42 países donde se desarrolla el voto en el exterior”, agregó el periodista.

Alvarado manifestó que este mensaje brinda seguridad a quienes irán a votar este domingo fuera de Costa Rica. “Sepa que dentro de los centros de votación usted podrá estar tranquilo y va a poder ejercer con tranquilidad y en mucha paz su derecho al voto”, expresó el comunicador.