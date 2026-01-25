Elías Alvarado de Teletica vive en carne propia los embates de la fuerte tormenta invernal: ‘Es peligrosísimo’ (video)

Elías Alvarado, corresponsal de Teletica en Estados Unidos, mostró cómo se ve en las afueras de su casa tras el ataque de la tormenta invernal.

El periodista Elías Alvarado, corresponsal de Teletica en Estados Unidos, vive en carne propia los embates de la tormenta invernal que azota ese país y Canadá.

El comunicador, quien ha informado constantemente sobre la situación en sus intervenciones en Telenoticias, también ha mostrado detalles de lo que se sufre en Nueva York, donde reside con su familia, debido a la gran cantidad de nieve que ha caído.

La tormenta de nieve, que avanza desde Texas hacia el noreste de Estados Unidos, ha tenido un impacto regional. Elías, en uno de sus pases al noticiero de Canal 7, comentó los hechos; pero en una publicación en sus redes sociales mostró una realidad mucho más cercana al enseñar las afueras de su casa.

“Vea por dónde va, más o menos, encima del carro podemos apreciar la acumulación (de nieve). Es más o menos unos 25, casi 30 centímetros de acumulación”, manifestó mientras mostraba la gran cantidad de nieve que tapaba el vehículo. En el video, Elías utiliza ropa térmica que lo ayuda a protegerse del frío; sin embargo, es poco lo que puede hacer cualquier protección, ya que las temperaturas han bajado demasiado.

“En las carreteras no hay automóviles, únicamente están los servicios de emergencia y las palas están limpiando para abrir campo a esos vehículos”, agregó en su reporte. Pero no solo la nieve es el problema, las condiciones podrían empeorar si cae lluvia o hielo. “Esto se convierte en una maqueta y es peligrosísimo el hielo negro (black ice)“, contó.

Elías Alvarado sufrió en carne propia los embates de la tormenta invernal en Estados Unidos

Elías aprovechó su espacio personal en redes sociales para hacer un llamado a la cautela. “La recomendación de las autoridades es que usted siga resguardándose en casa. Revise muy bien las tuberías porque pueden explotar debido a las bajas temperaturas”, dijo.

Manifestó, además, que los lugareños deben revisar los cables de electricidad para observar si hay sobrecarga de nieve, porque eso podría provocar un colapso de los mismos. Para finalizar, les contó a sus seguidores que más adelante debía salir a la intemperie para limpiar la nieve de los parqueos para evitar más acumulación.

“Gran parte del país, alrededor de 40 estados, están afectados por esta poderosa tormenta invernal, una de las más grandes en los últimos 40 años, según las predicciones que han dicho los expertos”, aseveró.