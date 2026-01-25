Tormenta invernal en Estados Unidos provoca atrasos y al menos 26 cancelaciones de vuelos en Costa Rica

Autoridades de más de 20 estados declararon emergencia ante las condiciones extremas, que incluyen bajas temperaturas, carreteras congeladas y cancelaciones de vuelos.

La tormenta invernal que azota Estados Unidos y Canadá provocó una ola de reprogramaciones y cancelaciones de vuelos hacia Costa Rica, según confirmaron las terminales aéreas y la plataforma FlightAware.

“Se están presentando ajustes en algunas operaciones aéreas, incluyendo cancelaciones y reprogramaciones de vuelos para hoy domingo y mañana lunes”, indicó la vocería de Guanacaste Aeropuerto, responsable de la terminal Daniel Oduber.

En el caso de la terminal aérea liberiana, según su sitio web, hasta el momento se registran las siguientes cancelaciones:

Desde Costa Rica hacia Estados Unidos:

American Airlines: 1511, con destino a Nueva York.

American Airlines: 594, con destino a Dallas, Texas.

United Airlines: 1446, con destino a Nueva Jersey.

JetBlue: 1898, con destino a Boston.

JetBlue: 1692, con destino a Nueva York.

Desde Estados Unidos hacia Costa Rica:

American Airlines: 409, desde Dallas, Texas.

JetBlue: 1691, desde Nueva York.

Jetblue: 1897, desde Boston.

United Airlines: 1917, desde Denver.

Además, los vuelos de la aerolínea WestJet (2500 desde Toronto y 2501 hacia esa ciudad) sufrieron afectaciones, aunque no fueron cancelados.

“La situación es dinámica debido al alto flujo de operaciones y volumen de pasajeros. Recomendamos a todos los viajeros consultar el estado actualizado de sus itinerarios a través de nuestro sitio web oficial”, indicó Guanacaste Aeropuerto.

Por otro lado, en el caso del aeropuerto internacional Juan Santamaría, entre el sábado 24 y este domingo 25 de enero se reportaron la cancelación de 6 vuelos comerciales hacia Costa Rica y 11 hacia Estados Unidos.

“Se recomienda a los pasajeros contactar directamente a su aerolínea para conocer el estado actualizado de sus vuelos”, indicó AERIS.

Impacto regional

La tormenta de nieve, que avanza desde Texas hacia el noreste de Estados Unidos, ha tenido un impacto a nivel regional. Según FlightAware, se contabilizan 2.037 retrasos y 10.526 cancelaciones globales vinculadas a ese país.

En el caso específico de Costa Rica, el Daniel Oduber registra este domingo cancelaciones y retrasos en rutas a Nueva York, Boston, Toronto y Dallas. Entre las aerolíneas con operaciones canceladas o afectadas figuran JetBlue, American Airlines, United y WestJet.

Sobre el Santamaría, las condiciones admosféricas afectan vuelos procedentes o con destino a ciudades como Nueva York, Dallas, Atlanta, Toronto, Chicago, Orlando y Denver.