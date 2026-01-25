El País

Tormenta invernal en Estados Unidos provoca atrasos y al menos 26 cancelaciones de vuelos en Costa Rica

Vuelos desde y hacia Estados Unidos sufren retrasos y cancelaciones este domingo en los aeropuertos Juan Santamaría y Daniel Oduber, por tormenta invernal.

Por Yucsiany Salazar
Autoridades de más de 20 estados declararon emergencia ante las condiciones extremas, que incluyen bajas temperaturas, carreteras congeladas y cancelaciones de vuelos.
Autoridades de más de 20 estados declararon emergencia ante las condiciones extremas, que incluyen bajas temperaturas, carreteras congeladas y cancelaciones de vuelos. (TIMOTHY A.CLARY/AFP)







