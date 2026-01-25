Tormenta invernal en Estados Unidos deja a 700.000 personas sin electricidad

La nieve y el hielo cubren amplias zonas de Estados Unidos, mientras una masa de aire ártico avanza desde el sur hacia el noreste del país. (AMID FARAHI/AFP)

Washington, Estados Unidos. Unos 700.000 clientes de la red eléctrica en Estados Unidos se quedaron sin servicio este domingo, mientras una gigantesca tormenta invernal avanza desde Texas, en el sur, hacia el noreste del país, según el sitio web de monitoreo PowerOutage.com.

En total, 20 estados, así como la capital estadounidense, Washington, han declarado el estado de emergencia.

“Los impactos de la nieve/aguanieve persistirán bien entrada la próxima semana, con rondas de recongelación que mantendrán las superficies heladas y peligrosas tanto para conducir como para caminar”, señaló el Servicio Meteorológico Nacional (NWS en inglés).

El sitio de monitoreo PowerOutage.com mostraba a más de 700.000 clientes sin electricidad este domingo por la mañana, principalmente en el sur del país, donde la tormenta comenzó el sábado.

Casi 250.000 clientes residenciales y comerciales estaban sin luz en Tennessee, mientras que Texas, Misisipi y Luisiana, donde este tipo de tormentas son poco comunes, registraban cada uno más de 100.000 cortes de energía.

Decenas de miles de hogares también estaban afectados en Kentucky (centro-este) y Georgia (sureste).

Las autoridades desde Texas hasta Carolina del Norte y Nueva York instaron a los residentes a quedarse en casa debido a las condiciones peligrosas.

“Eviten las carreteras salvo que sea absolutamente necesario”, publicó la División de Manejo de Emergencias de Texas en X.

Se reportaron nevadas en todo el centro de Estados Unidos, incluidos Kansas, Oklahoma y Misuri, donde algunos lugares ya registraban 20 centímetros de nieve acumulada la noche del sábado, indicó el NWS.

Autoridades de más de 20 estados declararon emergencia ante las condiciones extremas, que incluyen bajas temperaturas, carreteras congeladas y cancelaciones de vuelos. (TIMOTHY A.CLARY/AFP)

Vuelos cancelados y supermercados vacíos

Los residentes de Washington despertaron con una capa de varios centímetros de nieve en aceras y carreteras, y se prevé una transición a aguanieve más tarde en el día.

El presidente Donald Trump, quien afrontaba la tormenta en la Casa Blanca, dijo el sábado en su plataforma Truth Social: “Seguiremos monitoreando y manteniendo el contacto con todos los estados en la trayectoria de esta tormenta. ¡Manténganse a salvo y manténganse abrigados!”.

Las oficinas federales estarán cerradas de forma preventiva el lunes.

Varios aeropuertos en Washington, Filadelfia y Nueva York tenían casi todos los vuelos del día cancelados.

Más de 14.000 vuelos con destino y origen en Estados Unidos fueron cancelados durante el fin de semana, y miles más sufrieron retrasos, según el sitio especializado FlightAware.

El NWS advirtió que el hielo podría causar “cortes de electricidad de larga duración, daños a árboles y condiciones de viaje extremadamente peligrosas o intransitables”.

Numerosos supermercados tenían los estantes vacíos ante los pronósticos meteorológicos.

La tormenta, calificada de “inusualmente extensa y de larga duración” por el NWS, es causada por la llegada de una masa de aire ártico procedente de Canadá.

Las bajas temperaturas que se esperan después de la tormenta pueden durar hasta una semana, con mínimas de sensación térmica pronosticadas incluso por debajo de -45ºC en algunos lugares.

‘Condiciones extremadamente peligrosas’

Las perturbaciones del vórtice polar, que envían estas masas de aire ártico hacia Estados Unidos, se han vuelto más frecuentes en los últimos 20 años.

Esto podría deberse al calentamiento relativamente rápido del Ártico, que debilita el cinturón de vientos que normalmente aísla la atmósfera sobre esa zona polar de Norteamérica. Aún así, los científicos esperan contar con más datos, durante un periodo más largo, para establecer un vínculo entre estas tormentas invernales extremas y el cambio climático.

Más de 600.000 clientes quedaron sin servicio eléctrico en varios estados, entre ellos Texas, Tennessee, Misisipi y Luisiana, tras el paso de la tormenta. (MANDEL NGAN/AFP)

Pero el presidente Donald Trump, un escéptico del cambio climático, más bien cuestionó cómo este frente frío calza en el fenómeno de calentamiento global.

“¿QUÉ PASÓ CON EL CALENTAMIENTO GLOBAL?”, cuestionó Trump en su plataforma Truth Social

El NWS advirtió que el hielo intenso puede provocar “cortes de energía eléctrica de larga duración, daños extensos en los árboles y condiciones de viaje extremadamente peligrosas o intransitables”, incluso en muchos estados que no suelen tener inviernos intensos.

En el estado de Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul (demócrata) llamó a no salir a la calle. “Cinco o seis minutos afuera pueden literalmente ser peligrosos para la salud”, advirtió.

Las autoridades advirtieron que las bajas temperaturas que se esperan después de la tormenta pueden durar hasta una semana, en especial en las Grandes Llanuras y el centro norte del país, donde se pronostican mínimas de sensación térmica por debajo de los -45 ºC.