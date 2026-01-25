El Mundo

Barack Obama tras muertes en Mineápolis: ‘Valores fundamentales de Estados Unidos están bajo ataque’

El expresidente Barack Obama calificó la muerte de Alex Pretti en Mineápolis como una “tragedia desgarradora” y una llamada de atención sobre los valores fundamentales de Estados Unidos.

Por AFP
La muerte de Alex Pretti desató nuevas protestas y enérgicos llamados de líderes locales para que la administración de Donald Trump ponga fin a sus operativos en la ciudad. (Foto: Roberto Schmidt / AFP)
La muerte de Alex Pretti desató nuevas protestas y enérgicos llamados de líderes locales para que la administración de Donald Trump ponga fin a sus operativos en la ciudad. (Foto: Roberto Schmidt / AFP) (ROBERTO SCHMIDT/AFP)







Barack ObamaMineápolisEstados UnidosAlex Pretti
