Barack Obama tras muertes en Mineápolis: ‘Valores fundamentales de Estados Unidos están bajo ataque’

La muerte de Alex Pretti desató nuevas protestas y enérgicos llamados de líderes locales para que la administración de Donald Trump ponga fin a sus operativos en la ciudad. (Foto: Roberto Schmidt / AFP)

Washington, Estados Unidos. El expresidente estadounidense Barack Obama calificó el domingo la muerte de Alex Pretti, un enfermero abatido por agentes federales en Mineápolis, como una “tragedia desgarradora” y “una llamada de atención” de que muchos valores fundamentales de Estados Unidos están cada vez más “bajo ataque”.

“Depende de cada uno de nosotros, como ciudadanos, alzar la voz contra la injusticia, proteger nuestras libertades fundamentales y exigir responsabilidades a nuestro gobierno”, escribió el demócrata en un comunicado conjunto con su esposa Michelle Obama, en el que además critica a los funcionarios del gobierno de Donald Trump, que “parecen empeñados en agravar la situación”.

El fallecimiento de Pretti agrava una situación ya tensa desde la muerte de Renee Good, una estadounidense abatida a tiros el 7 de enero por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), también en Mineápolis.

Las estrellas de Hollywood también denunciaron la muerte de Pretti. La actriz Olivia Wilde, que se encontraba en Park City, Utah, para el estreno de “The Invite”, afirmó que la muerte de un segundo manifestante en apenas tres semanas a manos de agentes federales era “inconcebible”.

“No me puedo creer que estemos viendo cómo asesinan a personas en la calle”, dijo a AFP.

“Estos valientes estadounidenses que salieron a protestar contra la injusticia de estos, entre comillas, ‘agentes’ del ICE, y ver cómo los asesinan (...) es inconcebible. No podemos normalizar eso”.

En un comunicado, los padres de Pretti acusaron a la administración Trump de difundir “mentiras repugnantes” sobre su hijo, a quien describieron como “un alma bondadosa” que “quería cambiar el mundo”.

“Estaba claramente desarmado cuando fue atacado por los agentes cobardes y asesinos del ICE, enviados por Trump”, afirmaron.