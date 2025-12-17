El Mundo

Donald Trump instala placas en la Casa Blanca con ofensas contra Biden y Obama

El presidente de Estados Unidos reemplazó la foto de Biden y dedica insultos a ambos exmandatarios en la galería de presidentes de la Casa Blanca. Vea lo que ocurrió.

EscucharEscuchar
Por AFP
Donald Trump recibe los restos de dos militares muertos en sus funciones en Siria, este 17 de diciembre.
Donald Trump recibe los restos de dos militares muertos en sus funciones en Siria, este 17 de diciembre. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Donald TrumpCasa BlancaJoe BidenBarack ObamaEstados Unidos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.