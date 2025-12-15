Viva

Donald Trump dice que cineasta Rob Reiner ‘provocó’ su asesinato por su ‘furibunda obsesión hacia él’

Las palabras del presidente de Estados Unidos desataron una ola de críticas en redes sociales, donde usuarios calificaron sus comentarios de ‘perversos’ y ‘enfermos’

Por AFP y Fátima Jiménez
Donald Trump
Donald Trump se pronunció sobre el asesinato del cineasta Rob Reiner y su esposa, ocurrido el domingo en Los Ángeles. El cineasta era opositor del republicano. (AFP)







