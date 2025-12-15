Hallan muertos a puñaladas al director de cine Rob Reiner y a su esposa en California

El director de cine Rob Reiner (izq.) y el actor Billy Crystal en el estreno de "Spinal Tap II: The End Continues" en el Egyptian Theatre Hollywood el 9 de setiembre pasado en Los Ángeles, California. Fotografía:

Los Ángeles, Estados Unidos. Dos personas fueron halladas muertas este domingo en la mansión del reconocido director y actor Rob Reiner, en el sur de California, informaron medios de prensa de Estados Unidos y otros medios locales de ese estado. Los cuerpos corresponden a Reiner y su esposa Michele Singer Reiner.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles confirmó a NBC que en el interior de la vivienda se encontraron los cuerpos sin vida de Reiner y su mujer, de aproximadamente 78 y 68 años, respectivamente. De acuerdo con los reportes preliminares citados por esos medios, ambas víctimas presentaban heridas de arma blanca.

Detectives de la división de robos y homicidios fueron asignados al caso y mantienen la investigación en curso.

Hasta el cierre de esta información, las autoridades no habían confirmado oficialmente la identidad de las víctimas ni ofrecido detalle sobre posibles sospechosos o el móvil del crimen.

Sin embargo, vecinos del exclusivo barrio de Brentwood señalaron a medios de prensa que los registros de propiedad indican que los únicos inquilinos de esa propiedad eran Reiner y su esposa, quienes además residían en la vivienda donde se produjo el hallazgo.

Rob Reiner alcanzó notoriedad como actor en la década de 1970 al interpretar a Michael “Meathead” Stivic en la serie All in the Family.

Posteriormente consolidó su carrera como director con títulos como This Is Spinal Tap (1984) y la comedia romántica Cuando Harry conoció a Sally (1989), protagonizada por Billy Crystal y Meg Ryan.

También largometrajes como Cuestión de Honor, Miseria, Cuenta conmigo y La Princesa Prometida, esas dos últimas consideradas clásicos de culto de la década de los 80.

Las autoridades indicaron que continuarán recabando pruebas y entrevistando a testigos para esclarecer los hechos.