Hijo de Rob Reiner es detenido como sospechoso del asesinato de sus padres

El famoso cineasta estadounidense Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner fueron encontrados sin vida la tarde del domingo en Los Ángeles.

El hijo del cineasta estadounidense Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner, asesinados el domingo 14 de diciembre en su mansión en Los Ángeles, fue detenido como sospechoso de estar vinculado al asesinato a sus padres, según informaron medios locales.

Nick Reiner, de 32 años y guionista de profesión, fue arrestado por su presunta vinculación al doble homicidio. La pareja fue hallada con múltiples heridas de arma blanca en su casa en Brentwood, al sur de California.

Según los registros del Departamento de Policía de Los Ángeles, Nick fue fichado a las 5:04 a. m. de este lunes 15 de diciembre y se le fijó una fianza de $4 millones (¢1.977 millones, aproximadamente).

El guionista es uno de los tres hijos de la pareja y, anteriormente, había hablado sobre su lucha contra la adicción a las drogas, además de su paso por múltiples centros de rehabilitación. En 2015, la película Being Charlie, coescrita por Nick y dirigida por su padre, se basó en su experiencia personal con las adicciones.

Mientras avanzan las investigaciones del doble asesinato, el hombre permanecerá detenido, según informaron las autoridades estadounidenses.

Nick Reiner (primero a la derecha) fue arrestado como sospechoso del asesinato de sus padres. (Getty Images via AFP)

El domingo, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles confirmó a NBC que en el interior de una vivienda se encontraron los cuerpos sin vida de Reiner y su esposa, de aproximadamente 78 y 68 años, respectivamente, ambos con heridas de arma blanca.

Reiner alcanzó notoriedad como actor en la década de 1970 al interpretar a Michael “Meathead” Stivic en la serie All in the Family. Posteriormente, consolidó su carrera como director con títulos como This Is Spinal Tap (1984) y la comedia romántica Cuando Harry conoció a Sally (1989), protagonizada por Billy Crystal y Meg Ryan.

Asimismo, tuvo una aparición especial en un episodio de Los hechiceros de Waverly Place, de Disney. También dirigió largometrajes como Cuestión de honor, Miseria, Cuenta conmigo y La princesa prometida, estas dos últimas consideradas clásicos de la década de los 80.