El Mundo

Donald Trump dará discurso a la nación este miércoles en medio de inquietud económica

Tasa de desempleo más alta en cuatro años y preocupaciones económicas presionan al gobierno republicano. Lea sobre el discurso.

EscucharEscuchar
Por AFP
Donald Trump en llamada con miembros del servicio militar desde su residencia privada de Mar-a-Lago, Florida.
Donald Trump en llamada con miembros del servicio militar desde su residencia privada de Mar-a-Lago, Florida. (JIM WATSON/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Donald TrumpEstados Unidosempleoeconomía
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.