Senadores interrogan a funcionarios de Trump sobre ataques en el Caribe y el Pacífico

Senadores de Estados Unidos sometieron el martes a altos funcionarios de Trump a un intenso interrogatorio sobre los ataques contra lanchas de presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico.

Por AFP

Washington, Estados Unidos. Senadores de Estados Unidos sometieron el martes a altos funcionarios de seguridad nacional del presidente Donald Trump a un intenso interrogatorio sobre los ataques contra lanchas de presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, que hacen temer una escalada militar cerca de Venezuela.








