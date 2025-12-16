El Mundo

Ataques de Estados Unidos a embarcaciones en el Pacífico dejan ocho muertos más

Ataques contra tres supuestas lanchas de narcotraficantes el 15 de diciembre eleva a 95 las muertes en campaña del ejército de EE. UU.

Por AFP
Captura de pantalla de un video publicado el 15 de diciembre por la cuenta X del Comando Sur de los EE. UU. (Southcom) muestra un ataque contra lo que el ejército estadounidense afirma son buques narcotraficantes en el océano Pacífico. Fotografía:
Captura de pantalla de un video publicado el 15 de diciembre por la cuenta X del Comando Sur de los EE. UU. (Southcom) muestra un ataque contra lo que el ejército estadounidense afirma son buques narcotraficantes en el océano Pacífico. Fotografía: (HANDOUT/AFP)







Ataques de EE. UU. en el PacíficoEmbarcaciones atacadas Estados UnidosNarcotráficoEstados Unidos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

