Editorial: Trump redibuja el orden mundial: poder y negocios antes que valores

Su Estrategia de Seguridad Nacional renuncia a principios y objetivos tradicionales de Estados Unidos. El hemisferio occidental resurge como foco de interés, pero más desde la prepotencia que desde la cooperación

Por La Nación
Donald Trump en llamada con miembros del servicio militar desde su residencia privada de Mar-a-Lago, Florida.
En este nuevo documento, el presidente Donald Trump desdeña los desafíos universales, en particular el calentamiento global, que considera una farsa, pero también el hambre y las enfermedades. (JIM WATSON/AFP)







