El Mundo

Trump dice que Honduras está ‘tratando de cambiar’ el resultado de las elecciones presidenciales

El conteo preliminar fue detenido este lunes 1.º de diciembre sin determinar un ganador claro

EscucharEscuchar
Por AFP y Redacción de La Nación
Donald Trump en llamada con miembros del servicio militar desde su residencia privada de Mar-a-Lago, Florida.
Donald Trump hizo un posteo en redes sociales sobre el conteo de votos en Honduras. (JIM WATSON/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TrumpEstados UnidosElecciones de Honduras
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.