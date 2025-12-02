Trump dice que Honduras está ‘tratando de cambiar’ el resultado de las elecciones presidenciales

Donald Trump hizo un posteo en redes sociales sobre el conteo de votos en Honduras.

Washington, Estados Unidos. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, escribió en su red Truth Social que Honduras estaría intentando modificar lo resultados de las elecciones generales celebradas el domingo 30 de noviembre, después de que la Consejo Nacional Electoral detuviera el conteo preliminar.

“¡Si lo hacen, habrá consecuencias graves!“, advirtió Trump quien además afirmó que el “conteo mostraba una contienda reñida entre Tito Asfura y Salvador Nasralla, con Asfura manteniendo una ligera ventaja de 500 votos. El conteo se detuvo cuando solo el 47% de los votos había sido contabilizado. Es imperativo que el Consejo Nacional Electoral termine de contar los votos. Cientos de miles de hondureños deben tener sus votos contados. ¡La democracia debe prevalecer!”

Posteo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el conteo de votos en Honduras. “Parece que Honduras está tratando de cambiar los resultados de su elección presidencial. ¡Si lo hacen, habrá consecuencias graves! ", escribió Trump en su red Truth Social. (Captura de Truth Social/Captura de Truth Social)

Asfura, exalcalde de Tegucigalpa de 67 años, aventajaba a Nasralla, de 72, por apenas 515 votos tras el conteo digital de 57% de las actas de votación, dijo en X la presidenta del CNE, Ana Paola Hall.

El conteo preliminar fue detenido este 1.º de diciembre sin determinar un ganador claro, ante lo que Hall pidió “paciencia”, sin detallar cuando finalizará el escrutinio manual.

Los comicios representan un castigo a la izquierda liderada por la presidenta Xiomara Castro, que gobierna uno de los países más pobres y violentos de Latinoamérica, azotado por el narcotráfico y la corrupción.

Castro llegó al poder en 2021, más de una década después del golpe de Estado contra su esposo, Manuel Zelaya, tras acercarse a Venezuela y Cuba, lo que originó una inédita polarización izquierda-derecha.