Estados Unidos redefine su estrategia de seguridad con foco en América Latina y duras críticas a Europa

Gobierno de Donald Trump endurece postura migratoria y advierte que Europa podría volverse ‘irreconocible en 20 años’

Por AFP
La nueva Estrategia Nacional de Seguridad de EE. UU. prioriza América Latina y endurece la política migratoria bajo la administración Trump. Trump saluda al retirarse del escenario durante la ceremonia de firma de un acuerdo de paz con el presidente de Ruanda, Paul Kagame, y el presidente de la República Democrática del Congo, Félix Tshisekedi en Washington este 4 de diciembre. Fotografía:
La nueva Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos prioriza América Latina y endurece la política migratoria bajo la administración Trump. Foto: (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)







