“Es algo extraño, cuando empecé a ver el swing no me llamaba la atención, no me gustaba. Entré a clases y me di cuenta de lo delicioso que es el baile tropical; cuando conocí el swing le comencé a tomar el gusto por la técnica que tiene tan natural. En este género no hay que pensarlo tanto para mover el cuerpo, este baile es tan orgánico que consiste en dejar al cuerpo llevarse al ritmo y al tiempo de la música. Sin yo conocerlo tanto lo agarré tan fácil, eso me llamó la atención; me envolvió”, explicó García.