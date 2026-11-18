La actriz costarricense Marcia Saborío guarda con cariño un cajón cargado de recuerdos. Allí hay recortes de periódico que con los años han perdido su color,se convirtieron en un archivo que guarda la historia de su trayectoria.

Entre fotos, entrevistas y portadas, la intérprete atesora en este archivo los recuerdos de una vida dedicada a la actuación, al teatro, a las risas y también a la televisión. En ese camino, La Nación ha sido testigo y escaparate.

A lo largo de sus 45 años de trayectoria, el periódico ha dado seguimiento al trabajo de Marcia y de su compañera fiel, María Torres. En las páginas del diario se han registrado historias e imágenes de la labor que han desarrollado en pro de la cultura costarricense. En el marco de la celebración del 80 aniversario del diario, Saborío hizo un repaso por su relación con este medio y se mostró agradecida por el acompañamiento a lo largo de las décadas.

El archivo personal de Marcia está ordenado por años. Cada apartado guarda publicaciones que se han hecho sobre ella y María; entre esas páginas y recortes, muchos amarillentos por el paso del tiempo.

Marcia Saborío guarda con cariño todas las publicaciones que ha hecho 'La Nación' en sus diferentes revistas sobre ella y su compañera María Torres. (Kevin Delgado)

“La Nación nos ha dado portadas de Viva, nos ha dado portadas de la Revista Dominical. Nos ha dado espacios importantísimos y entrevistas que han tomado con mucho respeto nuestro trabajo desde que éramos nadie”, manifestó con agradecimiento en esta entrevista, que se suma a un especial de invitados del arte y la cultura costarricense que han repasado su relación con este diario.

Entre los documentos conserva reportajes sobre sus proyectos personales, aquellos en conjunto con su inseparable colega y cómplice, así como de coberturas de programas que forman parte de la memoria de la televisión y la radio costarricenses, como La patada, bajo la dirección de Parmenio Medina, y Caras vemos, espacio que llevó a Marcia y a María a conquistar la pantalla chica criolla.

“Si hurgáramos esa caja, además de los ácaros y el moho, yo creo que podríamos contar una historia muy grande gracias a La Nación”, comentó entre risas.

El acompañamiento, confesó, ha trascendido el ámbito profesional, ya que el periódico estuvo también en acontecimientos importantes de su vida familiar, como el nacimiento de sus hijos y la muerte de sus padres.

“Siempre La Nación ha estado ahí muy pendiente y yo estoy eternamente agradecida”, manifestó.

El paso de Marcia Saborío y María Torres por la televisión también ha quedado registrado en 'La Nación'. (Archivo)

Al celebrar los 80 años del diario, su agradecimiento se dirige tanto al medio como a las personas que han hecho posible ese vínculo a lo largo de las décadas. Para la actriz, el valor de esas publicaciones está en que no solo registran estrenos, espectáculos o éxitos, sino que permiten reconstruir una trayectoria y conservar la memoria de quienes han formado parte de la cultura costarricense.

Esta entrevista con Marcia Saborío puede verse en el canal de YouTube de La Nación, al igual que las conversaciones con otros invitados como los artistas Otto Apuy y Jorge Jiménez Deredia; las cantantes Debi Nova y Canina; las actrices María Torres y Sofía Chaverri; el artista urbano Toledo; la gestora cultural Ligia Torijano, el periodista Elías Alvarado y el músico Eddie Mora.