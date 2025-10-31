Viva

Investigación paranormal en el Mall San Pedro: no estábamos solos en el quinto piso

Esta no es una lectura para todos, pues hay quienes no creen en estas cosas. En compañía de expertos, cuando el bullicio del centro comercial se transforma en silencio, una periodista de ‘La Nación’ pasó la madrugada en el Mall San Pedro en búsqueda de supuestas señales del más allá

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Mall San Pedro, investigación paranormal por parte del grupo Paracon Costa Rica los cuales llevaron equipo especializado para detectar energías
El experto Israel Barrantes tiene más de 10 años de experiencia en la investigación paranormal. Él fue nuestro guía en el recorrido que realizamos de noche y madrugada por el Mall San Pedro. (Jorge Navarro)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mall San PedroInvestigación paranormal
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.