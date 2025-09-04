Viva

Sacerdote de Costa Rica bendijo agua para dársela al público que fue a ver ‘El conjuro 4: últimos ritos’

La película se estrenó este 4 de setiembre y es la última entrega de la saga que narra las historias de Ed y Lorraine Warren

Por Jessica Rojas Ch.

La película El conjuro 4: últimos ritos está dando de qué hablar en Costa Rica, sobre todo por una particular situación que se vivió la madrugada de este jueves 4 de setiembre durante el estreno del filme en nuestro país: un sacerdote católico asistió a la tanda especial para bendecir agua en el cine y entregársela al público.








El conjuro 4: últimos ritosIsrael BarrantesCinemas San Pedro
