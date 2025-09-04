Sacerdote de Costa Rica bendijo agua para dársela al público que fue a ver ‘El conjuro 4: últimos ritos’

La película El conjuro 4: últimos ritos está dando de qué hablar en Costa Rica, sobre todo por una particular situación que se vivió la madrugada de este jueves 4 de setiembre durante el estreno del filme en nuestro país: un sacerdote católico asistió a la tanda especial para bendecir agua en el cine y entregársela al público.

La particular situación ocurrió en Cinema San Pedro y quedó registrada en un video que circula en redes sociales. La veracidad la confirmó Israel Barrantes, reconocido investigador paranormal de Costa Rica, quien en coordinación con su equipo y con el cine lograron que el sacerdote realizara la bendición.

“Según especialistas en lo paranormal y por situaciones que han pasado en otros países, como la supuesta posesión en una sala de cine en Estados Unidos, se está recomendando dar agua bendita a quienes vayan a ver la película”, explicó Barrantes en entrevista con La Nación.

El sacerdote llegó al cine por invitación directa de Barrantes.

“El ambiente estuvo pesadísimo y pasaron muchas cosas. La gente salió con un cansancio inexplicable, que no es normal. Las energías estaban muy pesadas”, recordó Barrantes sobre lo que se vivió durante el estreno del último filme de la saga, que cuenta la historia de Ed y Lorraine Warren, famosos investigadores paranormales.

Daniela Fallas, de Cinema San Pedro, explicó que planearon el lanzamiento de la película de manera que el público viviera la emoción a flor de piel.

“Llevamos a un sacerdote que nos dio la bendición del agua que le dimos a los clientes para que disfrutaran de la película que tiene lo suyo y por eso necesitan mantenerse en todos sus sentidos”, dijo la representante del cine.

