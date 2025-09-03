Viva

‘El conjuro 4: últimos ritos’: preparémonos para despedirnos de Ed y Lorraine Warren

Este jueves 4 de setiembre se estrena en cines la última entrega de la popular saga, con Vera Farmiga y Patrick Wilson en su adiós a los icónicos personajes

Por Jessica Rojas Ch.
El conjuro 4: últimos ritos
En 'El conjuro 4: últimos ritos', Ed y Lorraine Warren están alejados de las investigaciones paranormales, pero una familia atormentada por un demonio necesita urgentemente de su ayuda. (Cortesía Rola)







