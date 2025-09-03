‘El conjuro 4: últimos ritos’: preparémonos para despedirnos de Ed y Lorraine Warren

En 'El conjuro 4: últimos ritos', Ed y Lorraine Warren están alejados de las investigaciones paranormales, pero una familia atormentada por un demonio necesita urgentemente de su ayuda.

Con sabor agridulce y olor a miedo, el final de una era terrorífica ha llegado. El conjuro 4: últimos ritos es la nueva y última entrega de una saga que nos ha llevado durante más de 10 años a encariñarnos con Lorraine y Ed Warren, a sufrir con ellos en sus investigaciones y a preocuparnos por las víctimas de fenómenos paranormales.

La cuarta película de la saga (si se excluye a Annabelle, La Llorona y La Monja) se estrena este jueves 4 de setiembre en cines, con Vera Farmiga y Patrick Wilson diciendo adiós a sus inolvidables papeles.

Como ha sido costumbre a lo largo de las tres películas anteriores, la historia en la que se centra El conjuro 4 está inspirada en hechos reales. Para esta nueva entrega, Vera y Patrick estarán acompañados de Mia Tomlinson, en el papel de Judy- hija de la clarividente y el demonólogo-, y de Ben Hardy, como Tony Spera, quien es novio de la joven y quien a la postre se convertiría en su esposo en la vida real y actual representante de los Warren ante el mundo.

“El conjuro 4 experimenta el caso que golpea el núcleo de la misión de Ed y Lorraine y ataca el corazón mismo de la familia Warren… su hija Judy”, explicó la producción en una nota de prensa, difundida previo al estreno.

El filme fue dirigido por Michael Chaves y producido por James Wan y Peter Safran.

La despedida de los Warren... y de su familia

Vamos a tratar de no hacer muchos spoilers, pero si quiere llegar a la película sin saber nada, siga con la lectura bajo su propio riesgo.

En las notas de prensa, Chaves concedió una entrevista en la cual comentó que, desde la concepción de El conjuro 4, él y los productores sabían que sería el fin del viaje de Ed y Lorraine en la saga.

“La pregunta era: ‘¿Cómo podemos aterrizar esto con el mayor impacto emocional posible, a la vez que ofrezcamos todos los sustos que esperan?’ Queríamos algo que tuviera gravedad, más peso emocional, que sirviera como una conclusión adecuada para estos personajes. Sabíamos que queríamos algo más grande”, manifestó el cineasta.

La decisión fue llevar el hilo de la película tanto al comienzo de los Warren como investigadores paranormales, como al de su familia. Así es como se presenta uno de los primeros casos en los que el matrimonio se involucra y es, precisamente, la noche en la que nace su hija Judy.

“Quería que esta escena inicial fuera lo más oscura que hemos visto en la serie. Y de ahí viene algo que es emocionalmente potente. Tenemos el comienzo de su familia, lo más importante en sus vidas, pero, también, su talón de Aquiles: su hija”, dijo el cineasta.

Patrick Wilson y Vera Farmiga interpretaron por última vez a Ed y Lorraine Warren. 'El conjuro 4: últimos ritos' es el cierre de la saga que iniciaron hace más de 10 años. (Cortesía Rola)

Chaves agregó que este detalle da la oportunidad a los espectadores de conectar con los Warren de una manera todavía más íntima de lo que se ha logrado en una década; especialmente con Judy.

“Querrás protegerla. No quieres dejarla ir”, manifestó.

El conjuro 4: lo que nos espera

“Esta película en particular es un final apropiado para la historia de Ed y Lorraine, porque creo que este demonio contra el que están luchando tiene una venganza personal contra ellos que se remonta décadas atrás”, expresó Vera Farmiga.

“El demonio es vengativo, sanguinario, inductor a la muerte. Es un demonio macabro que no descansará hasta conseguir lo que quiere y lo que quiere es algo muy, muy personal”, agregó.

El caso que nos presentará El conjuro 4 narra lo que vivió la familia Smurl a mediados de la década de los años 80. Según explicó La Nación de Argentina, la familia vivía en una casa que fue construida sobre unas antiguas minas de carbón. Los fenómenos paranormales que reportaron iban desde ruidos, olores extraños, tortura física y psicológica y, según rumores, también abuso sexual.

Mientras los Smurl vivían aterrorizados y todo apuntaba a que no tenían esperanza, los Warren vivían básicamente retirados de las investigaciones, cansados de los escrutinios y burlas públicas. Además, estaban alejados de toda actividad por la necesidad de autopreservación de Lorraine y la adolescencia de Judy.

En El conjuro 4, Ed y Lorraine dejan su “exilio” y regresan, como es su costumbre, para ayudar. Sin embargo, en el medio está Judy, cuyo personaje ha sido secundario en los filmes, pero ahora se le dará una perspectiva diferente.

¿Estás listo para el final?

'El conjuro 4: últimos ritos' le da un acento especial a la historia de Judy, hija de Ed y Lorraine Warren. (Cortesía Rola)

