Vera Farmiga, actriz de ‘El Conjuro’, está de vacaciones en Costa Rica

La actriz estadounidense Vera Farmiga, reconocida por su papel de la investigadora paranormal Lorraine Warren en la saga de peliculas El Conjuro, está en Costa Rica, según confirmó la Dirección General de Migración y Extranjería. La intérprete de 48 años ingresó a nuestro país el 19 de diciembre.

Farmiga no ha publicado en sus redes sociales ninguna pista de dónde se encuentra disfrutando de su tiempo en suelo costarricense. Sin embargo, hasta este 23 de diciembre no se ha reportado su salida del país.

Vera Farmiga interpretó a Lorraine Warren en la saga de 'El Conjuro' junto al actor Patrick Wilson en el papel de Ed Warren.

La actriz tiene una amplia trayectoria en cine y televisión; inició en ambas ramas a finales de la década de los años 90. Su trabajo la ha llevado a ser parte de grandes títulos, el más reciente es su rol como Eleanor Bishop en la serie Hawkeye de Marvel y Disney +.

Como Lorraine Warren ha participado en los filmes The Conjuring (2013), The Conjuring 2 (2016), The Nun (2016), Annabelle Comes Home (2019) y The Conjuring 3 (2021).