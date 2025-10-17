Hallan muertas a famosa influencer de 33 años y a su hija de 15, estaban dentro de su casa: esto es lo que se sabe del caso

Una modelo e influencer brasileña y su hija de 15 años fueron halladas muertas dentro de su casa. Se trata de Lidiane Aline Lorenco y Miana Sophya.

Según los reportes de medios internacionales como El Tiempo de Colombia y El Mundo de España, el hallazgo se dio después de que varios vecinos de las mujeres alertaran a las autoridades por un fuerte olor que salía del apartamento, el cual habitaban en Sophya Santos, en la ciudad de Río de Janeiro.

Los cuerpos fueron encontrados el 10 de octubre, pero hasta este viernes 17 trascendió la noticia. Días antes, hubo reportes de que a las dos se les vio en el salón de belleza del edificio donde vivían, aplicándose manicura y arreglándose el cabello.

El medio O Globo informó que el Cuerpo de Bomberos y la Policía Civil llegaron al lugar, tocaron la puerta y no obtuvieron respuesta. Ante la situación, ingresaron a la vivienda y se toparon a la madre en una de las habitaciones y a la joven en la sala; ambas sin vida.

Las autoridades continúan realizando las investigaciones pertinentes del caso para averiguar qué pasó y cuáles fueron las causas de las muertes. Hasta el momento, el único reporte oficial es que los cuerpos no presentaban ninguna señal de violencia o agresión y que la casa no tenía registros de forcejeo.