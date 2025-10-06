Viva

Murió influencer tras procedimiento estético que muchos desean y creen inofensivo

El creador de contenido también era dueño de una marca de moda

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA y Juan Pablo Sanabria
Júnior Dutra
El influencer Júnior Dutra, quien falleció tras complicaciones por procedimiento médico, era reconocido por su contenido relacionado con la moda y la belleza. (Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Júnior DutraJunior Dutra
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.