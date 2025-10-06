Murió influencer tras procedimiento estético que muchos desean y creen inofensivo

El influencer Júnior Dutra, quien falleció tras complicaciones por procedimiento médico, era reconocido por su contenido relacionado con la moda y la belleza.

El reconocido influencer brasileño Aldair Mendes Dutra Júnior, quien figuraba en redes sociales como Junior Dutra, murió este viernes 3 de octubre, a los 31 años. Dutra falleció tras varios meses de lidiar con fuertes complicaciones derivadas de un procedimiento estético.

En concreto, el creador de contenido se sometió en junio de este año a un procedimiento conocido como Foxy Eyes, cada vez más usual entre personas jóvenes.

¿Qué es el ‘Foxy Eyes’?

El Foxy Eyes es un procedimiento estético que combina hilos de PDO (polidioxanona) con la aplicación de bótox y promete resaltar la mirada de forma natural.

La técnica busca elevar ligeramente la cola de la ceja y el extremo externo de los ojos, dando un efecto de mirada alargada y expresiva, además de brindar firmeza y soporte a la zona.

Este procedimiento ha tomado auge en los últimos años, dentro de la fiebre por emular el aspecto de celebridades como Bella Hadid y Kendall Jenner, quienes se han convertido en la encarnación de los estándares de belleza modernos.

Al no tratarse de una cirugía y ser más similar a la aplicación de bótox, ha tenido fama de ser inofensivo. No obstante, especialistas han levantado las alarmas por estos proceso invasivos que, en gran cantidad de casos, no son fiscalizados correctamente.

¿Quién era Junior Dutra?

Junior Dutra vivía en São Paulo y tenía más de 120.000 seguidores, creando contenido sobre belleza, moda y estilo. Además de las redes sociales, Dutra tenía su propio sello de moda, Dutra Maison.

Después del procedimiento, presentó complicaciones que derivaron en una infección, y en los meses siguientes contó que estaba enfrentando problemas de salud a causa de esas complicaciones.

El velorio y la despedida se realizaron este sábado 4 de octubre. Ese mismo día, amigos y familiares publicaron un video pidiendo justicia por la muerte del influencer.