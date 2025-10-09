Murió famoso influencer trágicamente al chocar automóvil que conducía a gran velocidad

El influencer, conocido como Valioso, acumulaba más de 1 millón de seguidores en TikTok.

Otra trágica muerte golpea las redes sociales. Este sábado 4 de octubre, un famoso influencer de tan solo 20 años falleció en un accidente de tránsito, tras chocar el automóvil que conducía contra un árbol.

Se trata del brasileño Alex Luan dos Santos Pereira, conocido como Valioso, cuyo contenido de humor era seguido por cientos de miles de personas. El accidente ocurrió frente al Cementerio Jardim da Saudade, en la ciudad de Jacobina, y el joven creador de contenido murió en el acto.

Según la Policía Militar, el influencer conducía a alta velocidad y perdió el control del vehículo, que terminó impactando contra un árbol. El automóvil fue trasladado al depósito de la Secretaría Municipal de Tránsito.

De acuerdo con información obtenida por el canal TV São Francisco, él creció en la comunidad donde se accidentó, pero ya no residía en la ciudad. Valioso estaba de visita y planeaba regresar a la ciudad de Salvador el domingo.

Además de él, otras cuatro personas viajaban en el coche —tres mujeres y un hombre—. Fueron atendidos por equipos del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (Samu) y trasladados a una Unidad de Atención de Urgencia (UPA) y al Hospital Regional Vicentina Goulart.

Hasta el momento, no se han divulgado actualizaciones sobre el estado de salud de las demás víctimas del choque.

El accidente fue registrado por la 16ª Coordinación Regional de la Policía del Interior.